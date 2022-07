Ribera se inclina por el cierre de As Pontes pero pasa la pelota a REE

Encrucijada en As Pontes. La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha asegurado este miércoles que su intención no es la de retrasar el cierre de la central térmica de Endesa en la provincia de A Coruña. No obstante, insiste en que todo depende del informe que ha solicitado al operador del sistema eléctrico, REE, encargado de evaluar si la clausura es viable o no en el contexto actual.

«En un horizonte como este, en el que tenemos que reforzar los planes de contingencia, como nos recuerda la Comisión Europea, es bueno que el operador del sistema (…), que vela porque pueda responderse de manera anticipada a cualquier escenario de riesgo, valore si en un escenario como este las cosas han cambiado y se tiene que introducir algún limite adicional al cierre de la central térmica de As Pontes«, señaló la ministra este miércoles en una entrevista en Onda Cero.

El coste de mantener abierta As Pontes

En esa línea, ha incidido en que si REE dijese que es posible garantizar el 100% de la electricidad sin necesidad de mantener abierta la central, no tendría sentido alargar su cierre debido a que supone un incremento de costes.

Ribera advierte de que mantener abierta la central supondría tener que pagar su disponibilidad operativa, un coste que no es menor. «Salir a buscar carbón, que en estos momentos también está extraordinariamente caro en los mercados internacionales, y retrasar un proceso que beneficia a los vecinos de la comarca, donde ya se han identificado algunos proyectos industriales muy interesantes«, apuntó, en referencia a los proyectos industriales que se estaban poniendo sobre la mesa vinculados al cierre de la térmica y a las ayudas europeas de descarbonización.

«Si (REE) nos dice que no ha cambiado (su valoración) y que es perfectamente viable el cierre porque está garantizado el suministro a través del resto de las centrales, procederemos a autorizar el cierre«, zanjó.

No obstante, ha matizado que si el operador del sistema considera que es conveniente mantener abierta la planta, entonces su ministerio tendrá que ver en «qué condiciones y cómo se sufraga esa disponibilidad» operativa de una central que «estaba ya en pleno de cierre y de recolocación de los trabajadores«.