Ence diseña en tres fases su fábrica de As Pontes con la incógnita del cierre de Endesa

Ence prevé un desarrollo en tres fases de la papelera que pretende levantar en As Pontes, pero todavía no ha llegado a ninguna de ellas. La pastera mantendrá este año en estudio el proyecto para analizar su viabilidad y centrará su esfuerzo en la búsqueda de fondos europeos, tarea para la que cuenta con el respaldo de la Xunta, que ya seleccionó la planta de papel tisú para optar a los fondos de transición justa, las ayudas de 111 millones que recibirá Galicia para reactivar Meirama y As Pontes por el apagón de las térmicas de Naturgy y Endesa.

En la reunión del pasado jueves en la localidad coruñesa para presentar la iniciativa no hubo documentos ni un plan concreto sobre la mesa, pero el consejero delegado de Ence, Ignacio de Colmenares, sí que desgranó las líneas generales del proyecto. El directivo planteó una construcción de la fábrica en tres fases: una primera línea de reciclado y revalorización de papel y cartón; una segunda línea con fibra virgen procedente de la planta de Pontevedra; y en la última fase se incorporaría una planta de generación con biomasa para abastecer el complejo. La compañía dijo desde el primer momento que aspira a que la planta sea autosuficiente. El 80% de su producción será pasta reciclada blanqueada y el 20% restante papel y productos higiénicos.

Los tiempos de Endesa y del Gobierno

La instalación se ubicará en los terrenos de Endesa, la gran propietaria de suelo en As Pontes debido a la implantación y actividad de su central térmica. En la reunión se apuntó a la planta de almacenaje de carbón como ubicación, según fuentes presentes en el acto. En consecuencia, el desarrollo del proyecto dependerá también de los plazos para el cierre y desmantelamiento de la central de Endesa, que paralizó su actividad a finales del mes pasado tras agotar los últimos cargamentos de carbón.

La compañía está todavía a la espera de la autorización definitiva del Gobierno para iniciar los trabajos de cierre e ir liberando suelo a medida que avance el desmontaje. José Bogas, primer ejecutivo de la eléctrica, estimó durante una presentación de resultados que a principios de este verano deberían recibir el visto bueno de Transición Ecológica, pero por el momento no ha llegado.

Fue la propia Endesa la que contactó con Ence, al igual que con la china Sentury Tire, en el marco de su programa Futur-E, pensado para la reactivación industrial y la generación de empleo en los enclaves donde cierra centrales térmicas. El otro gran proyecto en As Pontes es la planta de hidrógeno que quieren construir Reganosa y EDP y que también opta a las ayudas de transición justa.

La planta de Ence requerirá de una inversión de 350 millones y pretende crear 1.190 puestos de trabajo (150 directos, 400 indirectos y 636 inducidos).