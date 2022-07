Red Eléctrica solo podrá dar luz verde a la mitad de los megavatios de la térmica de As Pontes

El Ministerio para la Transición Ecológica de Teresa Ribera ha convocado para este jueves al sector energético para abordar la elaboración del plan de contingencia que tiene que preparar España para hacer frente a la amenaza de un posible corte en el suministro de gas por parte de Rusia de cara al próximo invierno.

Sobre la mesa, la posibilidad de rearrancar la central térmica de As Pontes, en pleno proceso de cierre y con proyectos industriales aparejados, precisamente, a las ayudas europeas a la descarbonización. La pelota está en el tejado de Red Eléctrica (REE), a la que el Gobierno ha encargado un nuevo informe, como operador del sistema, para que determine si la clausura es o no viable en el momento actual.

Leer más: Ribera se inclina por el cierre de As Pontes pero pasa la pelota a REE

Ribera insistió este miércoles en que si REE dijese que es posible garantizar el 100% de la electricidad sin necesidad de mantener la central de Endesa abierta, no tendría sentido alargar su cierre, solicitado hace casi dos años. Sin embargo, de cambiar de opinión el operador (su último informe al respecto autorizaba el cierre), el rearranque de la factoría, al menos de forma inicial, se hará a medias.

Un rearranque de solo dos grupos de cuatro

Así lo corroboran distintas fuentes cercanas a la compañía consultadas por Economía Digital Galicia. De los cuatro grupos generadores de la central, que totalizan 1.400 megavatios, únicamente dos de ellos serían capaces, en este momento, de cumplir los límites de emisión legales actuales. Poner en funcionamiento los cuatro sería un proceso largo y, en todo caso, que supondría una fuerte inversión. La duda está en quién debería sufragarlo, teniendo en cuenta que Endesa espera desde hace meses el plácet definitivo del Gobierno para el cierre, que ahora se pone en cuestión. Los de José Bogas ya invirtieron cerca de 220 millones en adaptar la térmica a la nueva normativa europea de emisiones, si bien al poco tiempo habrían optado por solicitar el cierre.

Leer más: El Gobierno convoca al sector energético mientras debate si reactivar As Pontes

La ministra Ribera no se refirió a este hecho específicamente este miércoles, pero sí dejó entrever que la reactivación, de llevarse a cabo, de la térmica de As Pontes no es un asunto sencillo. Mantener abierta la factoría supondría tener que pagar su disponibilidad operativa, “salir a buscar carbón, que en estos momentos también está extraordinariamente caro en los mercados internacionales y retrasar un proceso que beneficia a los vecinos de la comarca, donde ya se han identificado algunos proyectos industriales muy interesantes”. Lo cierto es que distintos proyectos como la fábrica de hidrógeno verde de Reganosa, la planta de neumáticos de Sentury Tire o la de papel tisú de Ence estaban seleccionados para optar a las ayudas de descarbonización.

Si finalmente el operador del sistema considera que es necesario mantener abierta la planta, el ministerio tendrá que ver “en qué condiciones y cómo se sufraga esa disponibilidad operativa de la central”. De una central que, al menos de inicio, tendría que estar a medio gas. Dos de los cuatro grupos generadores ya han sido transformados por completo, pero los otros dos restantes no tienen acabada la reforma, y la legislación actual pone un tope a su producción.

El primer informe de Red Eléctrica

Ante la amenaza del corte de gas ruso, el Gobierno ha solicitado a Red Eléctrica que actualice el informe sobre la necesidad de mantener o no abierta la central de As Pontes. El documento inicial, que elaboró hace ya casi un año, nunca fue público, si bien distintas fuentes indicaron a este medio que aprobaba el cierre, al especificar que Galicia cuenta con una generación de energía eólica e hidroeléctrica suficiente para poder asumir el cierre de la térmica y, lo más importante, que esta estaba respaldada por los ciclos de gas de la propia As Pontes y de Sabón, que suman unos 1.250 megavatios en conjunto.

Leer más: Alemania aprueba la vuelta de las centrales de carbón en pleno debate por As Pontes

Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en el caso de la térmica de Endesa de Carboneras, en Almería, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) emitió en su momento un informe en el que los de Cani Fernández recomendaban al ministerio que conservase la actividad de uno de los grupos de generación que formaban parte de la central con el objetivo de garantizar el suministro eléctrico en una zona con un gran despliegue de energía verde que, según el estudio, podría generar ciertas inestabilidades sobre el control de la red. Una opción semejante, hasta hace poco, no se contemplaba en Galicia.

Una decisión «política»

Fuentes tanto de la Xunta como de la propia Endesa y de los agentes sociales indican que, a estas alturas, el futuro de As Pontes es todavía una incógnita, a la espera del informe de Red Eléctrica. Sobre el papel, no son pocas las voces que sostienen que no sería necesario optar por la reactivación (un rearranque, además, de tan solo dos grupos). Sin embargo, hay también quien apunta a que se trata de una decisión «más política que técnica» por parte del Ejecutivo.

El próximo 21 de julio se sabrá si los rusos deciden restablecer el paso de gas a Alemania por el gasoducto Nord Stream 1, cerrado para abordar unas tareas rutinarias de mantenimiento.

Leer más: La crisis del gas frena el cierre de Endesa y obstaculiza los grandes proyectos de As Pontes

El 26 de julio está prevista una reunión de los mandatarios de la Unión Europea con el fin de consensuar una estrategia común ante este posible corte en el suministro, basándose en los planes de contingencia que cada país miembro debe entregar la próxima semana.

Otros países, con una situación más comprometida que la española, han optado ya por reactivar sus centrales de carbón. Alemania aprobó justo este miércoles una nueva regulación por la que permitirá a las plantas de carbón y petróleo regresar al mercado eléctrico de forma temporal hasta finales del próximo invierno.

La situación, en todo caso, difiere. Según los datos de Red Eléctrica, el año pasado, cuando ya comenzaron las reactivaciones parciales en As Pontes, el carbón tan solo aportó el 2% del total de generación eléctrica del Estado, cifra considerablemente inferior a la de otros países europeos.