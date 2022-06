Galicia tiene 340.000 viviendas vacías y solo el 1,5% están a la venta

El incremento de los fondos públicos para la rehabilitación coge a Galicia con más de 340.000 viviendas vacías, debido en gran medida a la progresiva despoblación del rural y a la crisis demográfica, que deja sin uso esos inmuebles. Sin embargo, tampoco salen a la venta. Actualmente hay en el circuito de comercialización 5.050 viviendas unifamiliares rústicas, de las que un 78% necesita una reforma o rehabilitación, según datos recopilados por la Federación Galega de Empresas Inmobiliarias.

Lugo es la provincia en la que más viviendas de este tipo están a la venta, seguidas de A Coruña y Ourense, que es donde tienen el precio más bajo. Una vivienda en la ciudad de A Coruña, según datos de cierre del año de 2021, tiene un precio medio tres veces más alto que una casa rústica en la provincia.

A Coruña.- 1.400 viviendas unifamiliares rústicas a un precio medio de 600€ /m2.

Ourense.- 1.300 viviendas unifamiliares rústicas a un precio medio de 300€/m2.

Lugo.- 1.550 viviendas unifamiliares rústicas a un precio medio de 425€/m2.

Pontevedra.- 800 viviendas unifamiliares rústicas a un precio medio de 800€/m2

La burocracia pone en peligro los fondos de rehabilitación

Fegein indica en un informe que únicamente el 1,5% de las viviendas vacías en los 313 ayuntamientos de Galicia se encuentran en el circuito de comercialización. “Un dato muy preocupante porque las administraciones no están siendo capaces de movilizar la vivienda vacía en un contexto de ayudas económicas a la rehabilitación como nunca ha habido”, apunta la entidad.

“A diferencia de otros países, el crecimiento que vive el sector inmobiliario en Portugal no es por la construcción de viviendas nuevas, sino por la rehabilitación. Solo el 19% de las casas vendidas en 2020 son nuevas, el resto son rehabilitaciones y reformas con tiempos de espera medio de una licencia urbanística en Portugal que oscilan entre un mes y dos meses a lo sumo, mientras que el tiempo de espera de una licencia municipal de obras en el conjunto de Galicia supera los 14 meses agravándose en este presente año y siendo inasumible para muchas empresas por el alto coste repercutido en las mismas”, insiste Benito Iglesias, presidente de Fegein.

El empresario advierte del riesgo de que la gestión de los proyectos de rehabilitación «quede colapsada» por lo que recomienda movilizar «más suelo urbanizable» y «agilidad en las licencias con ventanillas únicas de tramitación». «Los ayuntamientos van tener que afrontar un gran volumen de licencias para reformas y de rehabilitación en los próximos meses y no nos podemos permitir, que la gestión de los proyectos quede colapsada, y no se puedan cerrar los expedientes. Ya que si no se cierran los proyectos de rehabilitación se tendrán que devolver las ayudas europeas«, alerta Iglesias.