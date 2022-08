Si a la gestión autónoma del litoral de Galicia

Empiezo diciendo que son más de doscientas las empresas de la industria del mar,-con decenas de miles de puestos de trabajo directos e indirectos-, las que pueden ver en peligro su actividad económica,-y su futuro a medio plazo-, por la no renovación de sus concesiones. Y todo ello con una espada de Damocles que pende también sobre las más de 4.000 edificaciones repartidas por nuestra costa. No soy letrado, por eso mismo me remito a la lectura detallada del reciente dictamen del Consello Consultivo de Galicia para poder argumentar que este mismo organismo avale que nuestra comunidad autónoma si puede ejercer las competencias en materia de ordenación del litoral sin necesidad de reformar el Estatuto de autonomía.

El dictamen nos dice nítidamente en sus conclusiones que «Galicia posee competencias en materia de ordenación del litoral y que el traspaso de funciones y servicios es un acto debido por parte de la Administración del Estado«. A mayores, es el Estado el que está ejerciendo “transitoriamente funciones que no le corresponden”. Por lo que, “en la comunidad autónoma de Galicia no resulta necesario modificar dicho estatuto para la asunción competencial en este ámbito”.

Por último, quiero manifestar que Galicia ya tiene reconocida la competencia exclusiva sobre la ordenación del territorio y del litoral en el artículo 27.3 del Estatuto de Autonomía, como recoge también dicho dictamen del Consultivo. El cual, además, concluye que dentro de la competencia que tiene nuestra comunidad está integrada la gestión de los títulos de ocupación y uso del dominio público marítimo-terrestre como función ejecutiva.

Y es que el Estado no ha tenido en cuenta en sus informes las particularidades de cada una de las comunidades del litoral, ni tampoco sus datos concretos físicos, socioeconómicos o ambientales. Por lo que debo decir que, para el análisis de nuestra costa gallega, no se pueden usar bases de datos homogéneas, dándole un enfoque igual a toda la costa de España. Es un enorme error técnico que solo se entiende en clave y decisión política, sin más.

Nuestra costa se está recuperando económicamente y demográficamente de la crisis del 2.008 y de una pandemia que aún sufrimos. Todo ello en un contexto de recesión económica inminente así anunciada por todos los organismos públicos y privados, incluido el gobierno de nuestro país.

Por eso mismo los políticos deben dejar, de una vez por todas, de portarse como niños en un parvulario peleándose por una chuche y aplicar lo mejor de si mismos por un interés general del cual, creo y pienso que algunos aún no alcanzan a comprender su verdadero significado y más en estos intres.

Baste un ejemplo en el sector inmobiliario gallego de lo que la costa representa para la dinamización económica gallega; Galicia ha reducido su stock de viviendas nuevas a mínimos históricos, concretamente a cierre del 2021 a 19.616 viviendas, (datos adelantados por Fegein un año antes al cifrar el stock por debajo de las 20.000).

Un 19% del stock de viviendas nuevas, a cierre de primer semestre del año, son segundas residencias en costa gallega, con lo que la reducción del stock de viviendas residenciales en los últimos 3 años, y tomando como referencia el 2019, ha sido de un 11% del total del stock de viviendas nuevas.

Y matizando que esta importante reducción del stock de viviendas de segundas residencias viene dado por la alta demanda en viviendas en Costa gallega para su derivación al mercado de arrendamiento de vivienda vacacional .¿Nos percatamos ahora de la importancia de gestionar nuestra propia costa en Pontevedra,A Coruña y Lugo?