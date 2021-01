Coronavirus: la Xunta impone las restricciones máximas al 47% de la población

Más restricciones y más duras. La Xunta aplicará un cierre masivo a las fronteras municipales para contener el avance del coronavirus. Sesenta municipios ubicados en el nivel máximo de restricciones, así como las ciudades de Lugo, Pontevedra y Vigo, tendrán como límite a la movilidad el propio concello, por lo que la referencia ya no serán las “almendras” que permitían el desplazamiento a zonas limítrofes, como en el caso de A Coruña y Arteixo, por ejemplo.

Alberto Núñez Feijóo ha confirmado que toda Galicia pasa a los dos niveles máximos de alerta, lo que impone el cierre de la hostelería a las 18 horas y prohíbe las reuniones públicas de más de 4 personas. Además, el presidente de la Xunta ha advertido que no se debe sustituir el bar por la casa, instando a los ciudadanos a no hacer tampoco reuniones de no convivientes en sus domicilios.

La mitad de la población con las restricciones más duras

Con las restricciones más duras, es decir, en el nivel máximo de alerta, estarán 60 municipios, como avanzó el martes este medio, entre ellos, las ciudades de A Coruña, Santiago, Ferrol y Ourense. El dirigente autonómico no descartó que Pontevedra y Vigo pasen al nivel máximo de riesgo en los próximos días.

Además del cierre de las fronteras municipales –que incluirá también a Lugo, Pontevedra y Vigo–, la principal diferencia es que se prohíbe el consumo en el interior de los establecimientos, lo que en la práctica conllevará el cierre de numerosas cafeterías, bien por no disponer de terraza, bien por no ser rentable mantenerla abierta con el frío y la lluvia de enero.

La mitad de los municipios en alerta máxima, 30, están en la provincia de A Coruña

De los municipios en alerta máxima, 30, la mitad, están en la provincia de A Coruña, 20 en Pontevedra, siete en Ourense y tres en Lugo. Representan el 47% de la población de Galicia, al sumar 33 concellos de más de 10.000 habitantes y otros 27 de población inferior a esta cifra.

La previsión de Feijóo es que las nuevas restricciones se extiendan hasta avanzado febrero, aunque no puso una fecha, ya que dependerá de la evolución epidemiológica.

Se adelanta el toque de queda

Además de las medidas ya protocolizadas, el presidente de la Xunta anunció que el toque de queda en todo el territorio pasará a las 22 horas, uno hora antes de las 11 de la noche actuales, y que los comercios, en consecuencia, deberán cerrar a las 21.30 horas.

En los centros comerciales, como avanzó este medio, se cierran las zonas de descanso y no se permitirá la estancia en los espacios comunes salvo para el tránsito, es decir, para desplazarse de un establecimiento a otro del complejo.

La fronteras de Galicia permanecerán cerradas.

Feijóo situó la incidencia acumulada en Galicia a 14 días en los 325 casos, lo que supone prácticamente el doble que hace un mes.