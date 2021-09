El Gobierno pasa al ataque con Iberdrola y Naturgy: reformará la ley para evitar el vaciado de embalses

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y para la Transformación Digital, Nadia Calviño, avanza una ofensiva contra las empresas eléctricas por el vaciado de embalses. La política gallega ha anunciado que el Ejecutivo central tomará medidas legales «inmediatas» contra las empresas hidroeléctricas que están incurriendo en «malas prácticas» por el vaciado de embalses.

«Vamos a terminar con las malas prácticas de aquellas empresas concesionarias en el ámbito hidroeléctrico. Nuestra intención es inmediatamente utilizar instrumentos legales para poner fin a esa mala praxis«, ha subrayado Calviño en declaraciones a Televisión Española (TVE).

La promesa del Gobierno con el precio de la luz

La intención del Gobierno es evitar que se realice una gestión «inadecuada de unas concesiones públicas que, por razones puramente de beneficios de las empresas» y ha censurado que estas actuaciones tengan consecuencias negativas «desde el punto de vista social y medioambiental».

Calviño ha incidido en la necesidad de que tanto la energía hidroeléctrica como el resto de renovables deben aumentar su penetración por ser las más limpias, al tiempo que ha pasado revista a la escalada del precio de la luz. A su juicio, el Ejecutivo tenía previsto a medio y largo plazo un aumento de los precios mayoristas por el incremento de los costes del CO2. «Pero ese aumento se ha acelerado muchísimo y los precios que estamos teniendo los preveíamos para 2030», ha apuntado, antes de avanzar un plan de choque para cortar esta escalada.

Según sus estimaciones, el objetivo es que en el conjunto del año «se pague aproximadamente» lo mismo que en 2018 por la luz, «teniendo en cuenta la inflación que ha habido desde entonces», ha precisado, en línea con las palabras del propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Calviño critica la medida estrella de Unidas Podemos

Las palabras de Calviño se producen después de que la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, anunciase que se pondrán límites al vaciado de los embalses y que se cambiarán algunos aspectos del modelo de subastas. La vicepresidenta coruñesa aboga por medidas en esta línea y no por la creación de una empresa eléctrica de capital público, una iniciativa que ha criticado. A su juicio, estas medidas «no responden a las necesidades» y no sirven para atajar los problemas. «La evolución de los precios en los mercados mayoristas no depende de que una empresa sea pública o privada (…) Hay otras ideas y sugerencias que no van a resolver en absoluto los problemas. Queremos tomar medidas adecuadas y no atajos que nos lleven a males mayores en el futuro», ha defendido.

La vicepresidenta primera ha señalado que no sólo se refiere a las ideas de Unidas Podemos, también a las propuestas que está haciendo el PP y que ha definido como «una especie de mancha de tinta de calamar que no responde en absoluto a las necesidades» de los ciudadanos. Preguntada por si las diferencias que existen en el Gobierno de coalición sobre cómo combatir los elevados precios de la luz ponen en peligro el apoyo de Podemos a los Presupuestos Generales del Estado de 2022 o la propia coalición, la vicepresidenta ha pedido que, en general, «se rebaje un poco el grado de crispación, el tono y las declaraciones rimbombantes que se oyen de unos u otros».

«La realidad es que España necesita unos Presupuestos Generales del Estado», ha dicho la vicepresidenta, que ha añadido que el Gobierno de coalición «tiene muy buena salud» y que el objetivo es terminar la legislatura y seguir trabajando en lo que queda de ella.