Juan Verde, asesor de Biden: “EEUU está reubicando su cadena de suministro y España y la pesca juegan un papel clave”

Juan Verde (Gran Canaria,1971) es experto en economía sostenible y comercio internacional. Miembro desde el año pasado del Consejo Asesor del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anteriormente también trabajó para Barack Obama como subsecretario adjunto para Europa y Eurasia en el Departamento de Comercio del Gobierno americano. Cercano en el trato y padre de dos hijos gallegos, acude A Coruña para participar con una charla en el X Encuentro con la Industria Alimentaria de Vegalsa-Eroski. Allí,trata de hacer calar una idea entre los empresarios presentes. “La sostenibilidad tiene sentido desde el punto de cista ético, moral y ambiental pero, también, desde luego, desde la competitividad”, asegura en su ponencia, en la que recuerda la frase de un banquero americano, también asesor presidencial, con una financiera en Misisipi que estuvo casi al borde de la quiebra porque apostó por conceder créditos a empresas frutícolas justo antes de la denominada crisis de polinizadores. “Una abeja puede destruir un banco”.

Economía Digital Galicia ha podido hablar con el asesor, que asegura que, hablando de energías limpias, que Galicia debe ser capaz de encontrar un equilibrio que le permita avanzar en el desarrollo de la energía eólica, tanto en tierra como en mar. «Es un reto. No siempre se gobierna a gusto de todos y no siempre se genera electricidad a gusto de todos, porque siempre hay un coste. Pero la sostenibilidad, por definición, tiene que tener una visión a largo plazo para todos. No se puede favorecer a un sector sobre otro, pero hay que buscar un equilibrio», comenta.

-En Estados Unidos tocan elecciones este noviembre y usted es asesor de Joe Biden. La etapa Trump mantuvo en vilo con sus aranceles a sectores alimentarios europeos, de la conserva al vino. ¿Qué se juega Galicia y España en estos comicios?

-En las elecciones estadounidenses de noviembre de este año hay muchísimo en juego, no sólo para los americanos sino también para Europa. Lo que hay en juego no sólo es el rumbo político en Estados Unidos, sino que tendrá un impacto muy significativo en la relación comercial transatlántica, EEUU-Europa. Ya lo vimos en el anterior mandato, el del presidente Trump, donde se pusieron trabas al comercio europeo, se pusieron aranceles que no existían anteriormente y se les hizo mucho más difícil a los europeos tener una mayor relación comercial con Estados Unidos. Pero, a parte de eso, hay repercusiones también en cuanto a la guerra de Ucrania y en cuanto a la geopolítica: ¿Cuál va a ser la relación con China? En el sector alimentario en particular creo que hay preocupación porque se podría entrar en una era no tanto de cooperación sino de aislamiento de Estados Unidos y de proteccionismo.

Si no hay relaciones diplomáticas, difícilmente se logra ver crecer las relaciones comerciales y de inversión extranjera

Oiga, al hilo del conflicto entre Milei y Sánchez. En pleno 2024, ¿las tensiones diplomáticas realmente afectan a las relaciones comerciales?

Las relaciones diplomáticas de los países tienen todo que ver con las relaciones comerciales. Si no hay relaciones diplomáticas difícilmente se logra avanzar, desarrollar o ver crecer las relaciones comerciales y de inversión extranjera. Habiendo dicho eso, lo que estamos viendo en Estados Unidos es una reubicación de parte de la cadena de suministro para dejar de depender de una manera tan significativa de China y reubicar parte de la cadena de suministro a Latinoamérica. Uno de los sectores estratégicos es precisamente la seguridad alimentaria de Estados Unidos, donde hay una dependencia muy significativa de China en cuanto a fertilizantes y alimentos y eso tiene que reubicarse hacia Latinoamérica y los países aliados, como son Europa y España. De hecho. el término que se conoce es el de nearshoring, de llevarte la producción más cerca, pero ahora en Estados Unidos se habla ya de friendshoring, llevártela a los países amigos. Ahí España va a jugar un papel importantísimo y el sector pesquero y de conserva juega un papel clave en los próximos años.

Participa con una ponencia sobre Economía Verde en el encuentro anual de Vegalsa-Eroski con sus proveedores. ¿Qué tiene que recomendarle al empresariado gallego?

El mensaje principal para los empresarios gallegos es que la sostenibilidad tiene sentido desde un punto de vista ético, moral, filantrópico o incluso ambiental, pero lo que no pueden olvidar es que, ante todo y sobre todo, también tiene sentido desde un punto de vista de competitividad. Que hay dinero, hay oportunidad, hay rentabilidades y que el mundo está cambiando, nos guste o no. Vamos hacia una economía de bajas emisiones y una economía de sostenibilidad, porque nos va la vida en ello. Por consiguiente, las empresas que se adapten a esta realidad de manera más rápida y más ágil les va a ir mucho mejor.

Las empresas no se pueden financiar hoy en día si no son verdes

Bueno, la sostenibilidad de una empresa hoy en día ya se ha vuelto en algo clave a la hora, por ejemplo, de acceder a financiación…

Lo estamos viendo hoy en día: las empresas no se pueden financiar si no son verdes. Hay un tsunami regulatorio que las afecta en cuanto a la sostenibilidad y tienen que adaptarse. Es que los consumidores les están exigiendo que sean sostenibles, los gobiernos se lo están diciendo… Otro tema a considerar para las nuevas generaciones es que uno de los problemas con los que se están encontrando las empresas hoy es la falta de talento y, aquí, hay que tener en cuenta que casi dos terceras partes de los millenials creen que deben comulgar con los valores de sostenibilidad de una empresa para irse a trabajar a ella. Por tanto, tienes que ser sostenible también para contratar. No te puedes financiar, los clientes te lo exigen, la regulación te lo exige, tu ecosistema de personas te lo exige… no tienes más remedio que convertirte en una empresa sostenible para seguir siendo competitiva.

Pero la energía limpia no está exenta de polémica por el impacto en el territorio y sectores ya establecidos. Por ejemplo, ¿Cómo acercar posturas en Galicia entre los promotores de energía eólica marina y el sector pesquero?

El planteamiento de entender o la pesca o la energía eólica marina es un planteamiento erróneo, cortoplacista y miope. No puede ser una cosa o la otra, son las dos y tienen que ir de la mano y desarrollarse de manera coherente y responsable. Pero, desde luego, no aprovechar ese recurso tan importante que tiene Galicia cuando, por un lado, tenemos una demanda energética tan importante y tenemos que seguir creando generación y, por otro, hay unas condiciones tan propicias como las que se dan aquí, hay que ponerse de acuerdo y de una manera responsable.

El planteamiento de entender o la pesca o la eólica marina es erróneo, cortoplacista y miope

Pues ahora mismo hay bastante en la comunidad gallega hay bastante polarización también a respecto de la eólica terrestre.

Es un reto. No siempre se gobierna a gusto de todos y no siempre se genera electricidad a gusto de todos, porque siempre hay un coste. Pero insisto, la sostenibilidad, por definición, tiene que ser una visión a largo plazo para todos. No puede ser tomar una decisión para favorecer a un sector y no a otro. En Estados Unidos obviamente la situación es distinta porque es un país con mucho espacio y la presión territorial aquí es totalmente distinta. En cualquier caso, esta tecnología está avanzando de manera muy rápida y significativa. por lo que es cuestión de tiempo encontrar un equilibrio. Es que no podemos, en España en general y en Galicia en particular desaprovechar esa generación eólica. Es responsable, es eficiente y abarata los precios, pero debe hacerse de manera responsable.

Debido a las políticas de transición y también a los fondos europeos de recuperación, en Europa ya es habitual oír hablar de proyectos de hidrógeno o amoníaco verde, aunque todavía no se han materializado. ¿Cómo se ven desde EEUU las políticas comunitarias en marcha?

Europa está liderando al mundo en ese sentido, está mucho más avanzada que Estados Unidos y que Asia. Está haciendo una apuesta clara por las tecnologías del futuro, que son disruptivas y que llevan tiempo para incorporarse a la economía, pero lo veo con muchísimo optimismo. Si tuviese que poner un pero quizás sería la extrema regulación al respecto, porque, en parte, tiene que crear las condiciones propicias para que el emprendedor y la actividad económica de los empresarios sea la que lidere esta revolución verde pero, desde luego, desde un punto de vista tecnológico y de prioridades, lo está haciendo muy bien.

Por último; es un gran conocedor de Galicia. ¿Qué le predice a nivel comercial?

Lo mejor está por venir en Galicia. Hay muchos avances en sectores como la alimentación, la pesca, la energía y el turismo, que no lo podemos olvidar. Yo creo que va a ir a más, sobre todo cuando tienes un turismo que busca alternativas que no sean de 52 grados… Lo tengo claro, en Galicia, lo mejor está por venir.