Estalla la guerra del agua: todos conocían el vaciado de embalses de Iberdrola y nadie hizo nada

El vaciado de los embalses de As Portas y Cenza, ambos operados por Iberdrola, ha acabado en un enfrentamiento político de alta intensidad. La Xunta ha abierto un expediente sancionador a la Confederación Hidrográfica Miño-Sil, pues asegura que “obvió su responsabilidad al no trasladar a la Consellería de Medio Ambiente la petición de la autorización necesaria para proteger a la población ictícola ante un posible vaciado».

El Gobierno gallego lleva defendiendo desde el jueves que no sabía nada del plan para reducir el agua embalsada incluso por debajo del 20%, en el caso de las dos presas ourensanas. Alberto Núñez Feijóo calificó la acción como un “disparate ecológico, medioambiental y climático” y lo consideró una “falta de respeto a Galicia”. Sin embargo, no es cierto que la Xunta no supiese que Iberdrola iba a vaciar los embalses.

La propia eléctrica comunicó a la Consellería de Medio Ambiente la reducción de los niveles del agua hasta el 20% de capacidad en dos correos electrónicos difundidos por elDiario.es y fechados el 10 de junio y el 12 de julio. Ahora, también la Confederación Hidrográfica Miño-Sil acusa a la Xunta de mentir e informa de que la organización, presidida por el socialista José Antonio Quiroga, también informó a la consellería el 10 de junio y el 12 de julio, “cumpliendo la normativa autonómica de pesca fluvial».

La indignación que han mostrado las distintas administraciones, primero la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, y después el propio presidente de la Xunta, se produjo a pesar de que habían sido informadas del vaciado de los embalses.

El expediente sancionador de la Xunta

La consellería de Medio Ambiente emitió este viernes un comunicado en el que, como organismo competente en materia de protección de la riqueza piscícola en Galicia, adopta la decisión de abrir un expediente sancionadro a la Confederación Hidrográfica Miño-Sil «ante la constatación de que la CHMS, máxima autoridad respeto a las actuaciones hidráulicas que se ejecutan en la cuenca del Miño-Sil, obvió su responsabilidad al no trasladar a la Consellería la petición de la autorización necesaria para proteger a la población ictícola ante un posible vaciado».

En concreto, sostiene que este organismo, titular de los embalses y de las concesiones hidroeléctricas en esta cuenca, «no notificó formalmente en ningún momento a la Xunta, a pesar de estar legalmente obligada a hacerlo, la intención de las empresas –eléctricas– de proceder al vaciado de algunos de los embalses que gestionan».

«Actuaron sin esperar por las autorizaciones preceptivas y oportunas por parte de la Consellería, que ni siquiera fue informada por la CHMS», indica el departamento autonómico, que apunta que el reglamento de ordenación de la pesca fluvial en Galicia señala como una condición esencial para poder proceder al vaciado de una masa de agua que la concesionaria «lo deberá comunicar con una antelación mínima de un mes al órgano competente».

La CHMS, “sorprendida e indignada”

«Estas comunicaciones del descenso superior al 80% de volumen en Cenza y As Portas se produjeron el 10 de junio y el 12 de julio, respectivamente, cumpliendo la normativa autonómica de pesca fluvial», sostienen desde la CHMS, organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).

«Estamos sorprendidos e indignados de que una administración, que se presupone seria, mienta y manipule acerca de la comunicación del vaciado, por debajo del 20%, de los embalses de As Portas y Cenza». «Esta comunicación, de la que varias conselleiras y el propio presidente dicen que no tener constancia, curiosamente, la recibieron por partida doble, más concretamente, en la Consellería de Medio Ambiente a través de su servicio provincial en Ourense y de la Consellería de Presidencia a través del 112 de Galicia», explica su presidente, José Antonio Quiroga.

Por otra parte, insiste en que la comunicación efectuada por la empresa hidroeléctica fue realizada cumpliendo la normativa autonómica, Decreto 130/1997, de 14 de mayo, por el que se aprueba el reglamento de ordenación de la pesca fluvial y de los ecosistemas acuáticos continentales.

«Que obliga a comunicar y, además, faculta a la Administración autonómica a la vigilancia y, en su caso, a la adopción de medidas que garanticen la protección y conservación de la fauna acuática siempre que el volumen de agua vaciado sea mayor que el 80% del volumen máximo de la masa de agua». «Este ha sido el caso de los embalses ourensanos de Cenza y As Portas», insiste.