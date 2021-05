Feijóo cree que BNG y PSOE son «responsables» de la crisis industrial de Galicia

Bronco debate en el Parlamento de Galicia a cuenta de la crisis industrial que padece la comunidad. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, y el secretario xeral del PSdeG-PSOE, Gonzalo Caballero, se han reprochado las responsabilidades por la situación que atraviesan firmas como Alu Ibérica o Navantia, los cierres de las centrales térmicas de As Pontes o Meirama o el jaque a la planta de aluminio de San Cibrao.

El presidente gallego ha culpado al Gobierno de Pedro Sánchez de «poner en riesgo» 16.000 empleos en Galicia y ha asegurado que el BNG es también “responsable” por apoyar su investidura. «Claro que estoy preocupado por la situación de económica de nuestro país, no hago otra cosa que intentar trabajar para eso, pero cómo voy a asumir la responsabilidad de decisiones que no son nuestras», ha exclamado Feijóo, que ha considerado que «echarle la responsabilidad a este Gobierno -la Xunta- de cerrar As Pontes, Meirama y Gamesa es un acto de cinismo que cada 15 días se incrementa con mayor facilidad».

Feijóo ha respondido así a las críticas lanzadas por la líder del BNG. «Señora Pontón, en el diagnóstico podemos coincidir, hay 16.000 empleos que están en riesgo en el ámbito industrial. Y usted sabe, exactamente igual que yo, que las decisiones que ponen en riesgo los 16.000 puestos de trabajo son decisiones del Gobierno central«, ha insistido el presidente de la Xunta, que ha recalcado que «solo hay un problema» y es que el BNG «gobierna con el partido del Gobierno central». «No se puede sorber y soplar, o defiende la industria de Galicia, o gobierna con PSOE, decídanse», ha defendido.

Pontón critica que Feijóo «eche balones fuera»

Pontón le ha había reprochado previamente al presidente de la Xunta que «eche balones fuera». «Acto de cinismo es decir que el máximo responsable de la Xunta no tiene nada que ver con la crisis industrial que atraviesa este país», le ha respondido la líder del Bloque, que ha considerado que «lo más útil» que puede hacer Feijóo es «cerrar su despacho» y «marcharse para casa». «Porque Galicia necesita un presidente que se responsabilice y no eche balones fuera», ha sostenido.

Además, la portavoz nacional del BNG ha explicado que lo que ha definido como “desertización industrial” es “anterior a la pandemia”. «Basta con hacer un balance de la última década para tener una radiografía objetiva», ha manifestado la portavoz nacional del Bloque, que ha culpado a Feijóo de dejar a «un sector en la UCI».

«Miles de puestos perdidos y miles de empresas destruidas. Desde que se sienta en la Xunta Galicia perdió 27.000 empleos en el sector y cerró 2.947 industrias. Es dramático», ha censurado para posteriormente señalar que este «desastre sin paliativos» está «arruinando comarcas enteras» y «tiene dos causas: su falta de política industrial y su incapacidad para defender los intereses de Galicia», ha apuntado.

Además, Pontón ha reprochado a Feijóo que lo «más destacado» de sus «12 años» al frente de la Presidencia de la Xunta sea «el fiasco de Pemex«. «Menudo crack señor Feijóo», ha incidido Pontón, que le ha acusado de «no ser un buen gobernante». «Solo es un buen propagandista», ha afirmado.

Caballero censura la subida del paro en Galicia

Por su parte, Gonzalo Caballero ha afeado a Feijóo que Galicia se haya anotado el «mayor incremento del desempleo» en el primer trimestre del año. «Encabeza la subida del paro en el primer trimestre, más de 12.000 negocios han cerrado o han despedido a su plantilla, con una media de 25 cierres al día», ha advertido, a lo que Feijóo ha respondido que, cogiendo el balance del último año, Galicia ganó “más de 27.000 afiliados, y es la comunidad autónoma con mayor bajada [del paro] de España en el último año», ha afirmado.

«La economía en Galicia hasta la pandemia funcionaba, y funcionaba de una forma bastante intensa», ha sostenido el presidente de la Xunta, que ha recordado que «llevaban cinco años creciendo las exportaciones, cinco años creciendo el PIB, cinco años bajando el paro e incrementando las afiliaciones a la Seguridad Social».

A estas declaraciones se ha opuesto Caballero. «Dígale usted a los gallegos que la situación es idílica, que estamos mejor que ninguna otra comunidad. No se lo cree nadie», ha afirmado el dirigente socialista, que ha pedido al dirigente popular que se baje del «pedestal» para estar «a pie de país».

«A mí me gustaría ser el máximo responsable del máximo responsable de lo que ocurre en la economía gallega, pero el máximo responsable es usted», ha subrayado el secretario xeral del PSdeG, que le ha recordado a Feijóo que «allí donde hay una crisis industrial, la responsabilidad es del presidente de los gallegos y gallegas». «No haga un juego de invertir los papeles, porque los papeles le corresponden a usted, y la responsabilidad de gobernar es también la suya», ha apuntado.