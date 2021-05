Feijóo descartó mantener el toque el queda por miedo a los tribunales

La Xunta de Galicia afronta el fin del estado de alarma con incertidumbre. Así lo ha indicado el presidente autonómico, Alberto Núñez Feijóo, después de que el tribunal superior del País Vasco tumbase el mantenimiento del toque de queda previsto por el Ejecutivo de la comunidad y los tribunales valencianos, por contra, lo aprobasen.

De hecho, el dirigente reconoció que la administración gallega no propuso el mantenimiento del toque de queda en la comunidad por temor a que esa propuesta fuese tumbada en los tribunales debido a la buena situación epidemiológica del territorio. Sin embargo, la propuesta autonómica pasa por una suerte de toque de queda “light”, como él mismo indicó. A partir de este fin de semana, los bares ampliarán su horario hasta las 23.00 horas, y los restaurantes hasta las 01.00 de la madrugada. No obstante, la Xunta prohíbe las reuniones entre no convivientes, tanto en el espacio público como en el privado, entre la una de la madrugada y las seis de la mañana.

Feijóo manifestó que estas medidas entrarán en vigor una vez se publiquen en el Diario Oficial de Galicia (DOG), aunque podrían decaer en el caso de ser tumbadas por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. “Creemos que podemos obtener la aprobación”, dijo Feijóo.