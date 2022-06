Feijóo engorda su patrimonio por encima del millón de euros con la venta de inmuebles en Galicia

El patrimonio de Alberto Núñez Feijóo, expresidente de la Xunta de Galicia y líder del PP a nivel estatal, ha ido creciendo a lo largo de los años hasta superar el millón de euros. No obstante, sus activos inmobiliarios en la comunidad han menguado con la venta de su chalet en Moaña (Pontevedra). Así se desprende de la declaración de bienes que el político ha hecho pública debido a su nueva condición de senador por designación autonómica, puesto en el que ha desembarcado en Madrid con la idea de armar la oposición a Pedro Sánchez desde la Cámara Alta.

Atendiendo a esta última declaración de bienes, el político de Os Peares acumularía un patrimonio de más de un millón de euros. En su cuenta corriente suma 157.613 euros, mientras que tiene otros 50.807 euros en depósitos a largo plazo. A esta cantidad se suman 97 acciones de Telefónica y 2.500 de Inditex. Atendiendo a su cotización el pasado 23 de mayo, las primeras estaban valoradas en 455 euros, mientras que el paquete de la matriz de Zara asciende a 51.050 euros.

El patrimonio del sucesor de Pablo Casado al frente del PP estatal se completa con un fondo de inversiones en Abanca, la heredera de las cajas gallegas, de 481.500 euros y un plan de pensiones de algo más de 190.000 euros. Además, Feijóo también tienen a su nombre una vivienda en Madrid y un piso y un garaje en Vigo. Estas propiedades contarían con un valor catastral conjunto de algo más de 230.000 euros. En el terreno de los activos inmobiliarios también tiene una finca rústica en el ayuntamiento coruñés de Ames, cerca de Santiago de Compostela.

En total, el patrimonio de Feijóo se acercaría entre depósitos, fondos de inversión, planes de pensiones y bienes inmuebles a los 1,2 millones de euros.

Las acciones de Inditex, una compra reciente

Que Feijóo era accionista de Telefónica con un paquete testimonial era algo que se sabía desde hace años debido a que la declaración de bienes del dirigente popular ya era pública a través del Parlamento de Galicia. No obstante, el desembarco inversor en Inditex se habría producido recientemente, teniendo en cuenta que no figura en la última documentación al respecto que se hizo pública en la Cámara gallega, correspondiente al ejercicio 2020 (la última vez que tomó posesión de su escaño en el Pazo do Hórreo tras la victoria en los comicios autonómicos).

En la nueva declaración de bienes de Feijóo tamén llama la atención la aparición de un fondo de inversión en Abanca por valor de casi medio millón de euros, una cantidad que tampoco figuraba ni la última declaración del Parlamento gallego en 2020 ni en otra más somera publicada en el Diario Oficial de Galicia (DOG) en mayo del pasado año, y en la que se atribuía al entonces máximo mandatario gallego un patrimonio de casi 552.000 euros, al margen de un pasivo (entre créditos, préstamos y otras deudas) de 238.000 euros.

Es decir, en poco más de un año, el líder gallego habría duplicado su patrimonio. Y todo, en buena medida, gracias a una operación inmobiliaria.

La venta de un chalet en Moaña

Ahora, en esta nueva declaración de bienes del Senado, Feijóo no solo declara ese fondo de inversión en Abanca de casi medio millón de euros; además ya no tiene ninguna deuda ni crédito pendiente de abono. Fuentes empresariales y del propio Partido Popular consultadas por Economía Digital de Galicia aseguran que este hecho estaría directamente relacionado con la reciente venta de su chalet ubicado en Moaña (Pontevedra). Un activo inmobiliario que sí figuraba en la última declaración de bienes publicitada en el Parlamento autonómico.

En 2015 Feijóo solicitó al ayuntamiento pontevedrés de Moaña la licencia para construir un chalet en la zona de Meira, en concreto, en un terreno que ya había adquirido años atrás y que cuenta con unas espectaculares vistas a las Illas Cíes. Según se publicó en su momento, el proyecto constructivo era el de una vivienda unifamiliar de más de 350 metros cuadrados distribuidos en tres plantas, además de un piscina de unos 33 metros en la finca. Localizado en el barrio de A Fanequeira, el presupuesto de ejecución de la obra rondaba los 215.000 euros.

Sin hipotecas ni préstamos pendientes

Atendiendo a los registros del Parlamento de Galicia, en el año 2001, cuando adquirió sus pisos en Vigo y Madrid, Feijóo suscribió una hipoteca sobre vivienda de 270.000 euros, de los que a finales de 2018 le quedaban por pagar unos 5.000 euros. No obstante, ese ejercicio volvió a sumar un nuevo préstamo de 238.000 euros, derivado de los gastos de la construcción en Moaña. Esa cantidad aún figuraba en la declaración patrimonial publicitada por la Consellería de Facenda en el año 2021, por lo que la venta del inmueble se habría llevado a cabo durante el pasado ejercicio.

Distintas fuentes consultadas por este medio indican que el ahora presidente gallego habría puesto a la venta este inmueble una vez que su pareja, la empresaria Eva Cárdenas (ex directora de Zara Home y actual asesora externa de Sargadelos), adquirió, en 2019, otra vivienda también en Moaña, en este caso en Tirán.

Cárdenas se hizo con una casa de piedra de unos 150 metros cuadrados ubicada en una finca de más de 700. El valor de la casa podría haber rondado los 600.000 euros. Al menos, así estaba tasada en distintos anuncios en portales inmobiliarios, antes de la compra.