Feijóo rechaza las críticas de los médicos: “Son menos de 10 euros al mes”

El presidente de la Xunta confesó “no entender” las críticas que desde los Colegios de Médicos está recibiendo el incentivo a los facultativos por la atención presencial a pacientes, fijado en el 60% para este año. Alberto Núñez Feijóo explicó que la única finalidad de la medida es recuperar la presencialidad en las consultas y no detraer ingresos a los profesionales.

“El cumplimiento de la presencialidad tiene un valor de 10 euros al mes, no creo que haya ningún facultativo tenga un incremento o una merma de su retribución por ese parámetro. Por lo que yo sé son 100 euros al año, menos de 10 euros al mes. No entiendo algunas de las cosas que estoy leyendo y de las cosas que estoy escuchando. Parece que estamos hablando de una cantidad inmensa de dinero”, expuso el dirigente gallego.

Feijóo: «Si no se puede llegar, no lo exigiremos»

Feijóo pidió contextualizar la medida en la situación sanitaria actual. “Es evidente que los pacientes necesitan presencialidad en determinadas actuaciones en los centros de salud. Estamos iniciando y ampliando un proceso de vacunación todavía insuficiente, pero vamos a incrementarlo para tratar de volver a una normalidad pre-covid”, dijo.

La fijación del incentivo en el 60% responde a la voluntad de avanzar en este objetivo: “Si se puede llegar, se concretará, y si no se puede, no lo vamos a exigir, pues dependerá de las características de infraestructura del centro de salud o del porcentaje de inmunidad de la población”.

El presidente de la Xunta añadió que el año pasado el objetivo fue del 40% y que, por lo que sabe, todos los médicos lo cumplieron. “No tuvimos problemas y estoy convencido de que no lo vamos a tener en el futuro. Por nosotros no va a haber conflicto, para nosotros no hay ninguno”, zanjó.