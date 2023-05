PP y PSdeG se enzarzan en el Parlamento por llamar “delincuente motorizado” a Baltar

Tensión en el Parlamento gallego por el caso ‘Baltar’. El titular del legislativo autonómico, el popular Miguel Santalices, ha exigido durante la sesión de este martes al diputado socialista Pablo Arangüena retirar la expresión «delincuente motorizado» en referencia al presidente de la Diputación de Ourense.

Arangüena, que estaba debatiendo sobre una iniciativa en el Pleno en relación con la mina de San Finx, apuntó que «el presidente de la Diputación de Ourense, delincuente motorizado, el señor Baltar, considera que es normal ir a 215 kilómetros horas en domingo en coche oficial, aún no sabemos a dónde». El socialista señaló que el presidente de la institución provincial considera esta conducto normal porque «ni dimite ni lo dimiten a pesar de haber cometido un delito contra la seguridad viaria de manual».

Las palabras de Arangüena no han quedado ahí sino que también ha hecho mención a unos recientes audios difundidos por el diario Público –en los que supuestamente reconocía mordidas y otras acciones ilegales– y ha afirmado que «en Ourense la familia Baltar tiene montado un auténtico sistema hereditario de latrocinio de la provincia».

La exigencia de Santalices

Al término del debate de esta iniciativa, Santalices ha pedido a Arangüena que retire sus palabras sobre Baltar por «atentar contra su dignidad». «No sé a qué se refiere, no esperará que me acuerde de todo lo que dije», le ha replicado el diputado socialista.

Así, Santalices le ha avisado de que no puede llamar «delincuente a una persona que no está presente en esta sala». Ante esto, Arangüena ha dicho que aceptaba retirar «solamente la parte de delincuente» si no había dicho «presunto», pero que mantenía que Baltar es un «presunto delincuente». «Quise decir que es un presunto delincuente motorizado y múltiple», ha espetado Arangüena.

Ante las protestas de la oposición, el presidente de la cámara les ha señalado que «les puede pasar» a cualquiera de ellos otro día, por lo que llama a «respetar la dignidad y trato a todas las personas». De hecho, ha llegado a responder a quejas de miembros de la oposición de la Mesa del Parlamento que ese órgano «tiene que ser institucional». Y es considera que «tampoco se trata de provocar a la presidencia».

Palabras contra Sánchez

Posteriormente, Leticia Gallego (PSdeG) se ha quejado de que en la Cámara gallega «se le llamó de todo» al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, «y no está presente», sin que hubiese esa intervención de la presidencia.

«Nunca permitiría que a un presidente del Gobierno le llamasen delincuente», ha zanjado Miguel Santalices sobre esta cuestión.

En una iniciativa final de pleno sobre comercio, en la que ha habido críticas de los populares a Sánchez, Leticia Gallego ha apuntado: «¿Cuántas veces se mencionó en este momento a Pedro Sánchez? Y no está presente».

Sin embargo, Santalices ha defendido que «no le insultaron (a Pedro Sánchez)». «Bueno, no sé yo si no le insultaron», ha lamentado Gallego.