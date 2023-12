Alerta de las inmobiliarias: la compraventa de viviendas caerá el 10% en 2024

Se avecinan turbulencias en el mercado inmobiliario: la compraventa de viviendas podría caer otro 10 % en 2024 mientras que los precios seguirán al alza con unas subidas de entre el 1 % y el 3 %, según las previsiones de la Federación de Asociaciones de Empresas Inmobiliarias (FADEI).

Es más, la entidad cree que los precios en algunas zonas de España están muy altos y deberían bajar un 10 %.

Cambio de ciclo

La patronal de agencias inmobiliarias habla de un cambio de ciclo en un mercado inmobiliario que seguirá marcado por una inflación todavía elevada, altos tipos de interés y una situación geopolítica global muy convulsa, informa EFE.

FADEI pronostica nuevas subidas -aunque de menor intensidad- para el próximo año, lo que seguirá haciendo muy difícil para una parte importante de la población comprar una vivienda en determinadas poblaciones.

La situación de los alquileres

En cuanto al alquiler, FADEI pronostica que el interés de la demanda por este mercado aumentará al tener más limitaciones para poder comprar, especialmente los jóvenes.

En este sentido, entiende que los precios del alquiler seguirán al alza en 2024 debido a la falta de oferta y la inseguridad, que sostiene, están viviendo los pequeños propietarios desde la entrada en vigor de Ley de la Vivienda.

«Tanto la limitación de precios en zonas tensionadas, como el límite de subidas del IPC o la dificultad para poder echar de tu casa a un inquilino moroso o un ‘okupa’ hacen que no haya más oferta y los precios sigan subiendo, asegura el presidente de FADEI, Miguel Ángel Gómez.

Qué pasará con las hipotecas

Según las previsiones de la patronal inmobiliaria, el mercado hipotecario también se verá reducido en 2024 por la reducción de las compraventas. Además, la subida de tipos de interés y otros factores económicos harán que los compradores no tengan posibilidad de comprar, ya que no tendrán capacidad de pago de las cuotas de la hipoteca que soliciten y las entidades no les concederán la financiación necesaria.

Como dato positivo señala que es probable que ya no suban los tipos de interés y que incluso se produzcan pequeñas bajadas a lo largo de los próximos años, lo que permitiría recuperar parte de la demanda que hoy no puede comprar, indica la patronal, que está integrada por 13 entidades que representan a unas 5.000 agencias inmobiliarias.