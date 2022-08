La inversión inmobiliaria se dispara en España pese a las dudas con la Ley de Vivienda y el precio

El sector inmobiliario tiene visos de convertirse en un auténtico refugio para los inversores. Y el suelo español recibirá ese soplo económico de manera muy positiva. Todo ello pese a que no hay un contexto favorable. En primer lugar, porque la Ley de Vivienda sigue en el aire, y muchos puntos del ordenamiento no están claros; y, por otra parte, la tensión de precios en la vivienda de obra nueva también genera incertidumbre.

Pese a ello, diversos expertos del sector apuestan por el hecho de que los inversores mantendrán España como uno de los destinos preferidos. Así, en el contexto actual marcado por tasas de inflación inéditas desde décadas pasadas, la capacidad de compra de la demanda se ve muy mermada dentro del sector inmobiliario. Por eso, desde la Asociación Española de Personal Shopper Inmobiliario (AEPSI) prevén una reducción en el número de operaciones en la segunda mitad de 2022 y probablemente durante el próximo año 2023.

Leer más: El mercado inmobiliario se ralentizará por la inflación y las subidas de tipos

No obstante, la presencia de los inversores seguirá muy presente. Desde la asociación aseguran que «algunos inversores que tienen liquidez en entidades financieras se decantan por comprar vivienda y alquilarla, para evitar que su dinero pierda valor debido a la inflación».

Las zonas más demandadas son las zonas costeras y las principales ciudades. En este contexto, Barcelona ha batidos su récord histórico en cuanto a inversión inmobiliaria. «Los barrios más demandados por los clientes que buscan viviendas de lujo son Pedralbes, Sarria-Sant Gervasi, Ensanche Derecho y Pueblo Nuevo» explican.

Por lo que respecta a sus alrededores, Matadepera, Sant Vicente de Montalt, Sitges o Castellfedels también están adquiriendo peso. Destacan que en estos municipios cada vez se consolida más el inversor europeo como el francés, el alemán y el belga.

Un interés al alza

Las voces que auguran un gran interés por el inmobiliario español también lo confirman desde Inviertis, plataforma tecnológica de inversión inmobiliaria, que explican que el interés de los inversores ha registrado un incremento del 400% desde el mes de noviembre.

Y es que, teniendo en cuenta el impacto a corto plazo que puedan tener factores como la inflación o la guerra de Ucrania en otros segmentos como la Bolsa, el mercado inmobiliario se convierte en una oportunidad para la inversión, pues un activo inmobiliario constituye en estos momentos un valor refugio muy solvente ante la incertidumbre.

La CEO y fundadora de Inviertis, Rebeca Pérez, explica que «los inversores están retirando todo lo que tenían en Bolsa y están invirtiendo en inmobiliario para conservar su patrimonio, una situación que se ha acentuado desde la invasión militar rusa en Ucrania».

«Invertir en ladrillo es, más que nunca, una seguridad por la fluctuación más controlada del mercado inmobiliario y la estabilidad de oferta y demanda en los principales mercados españoles», afirma Pérez.

Así, más allá de grandes inversores, empresas, servicers y socimis, el inversor particular representa alrededor del 80% del total de las inversiones inmobiliarias que se realizan en el mercado. Y es que el perfil del inversor particular que opera con Inviertis abarca desde propietarios que tienen un piso alquilado y necesitan vender hasta los pequeños y medianos inversores que buscan en el inmobiliario un activo refugio, cuenten con experiencia o no.