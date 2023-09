La discusión en público de dos concejales de Barcelona… y su ‘saludo a Puigdemont’

Este lunes terminaron las fiestas de la Mercè, patrona de Barcelona, tras casi una semana de actos y festejos. Los platos fuertes fueron el fin de semana y uno de los eventos diurnos que más gente congregó fue la jornada castellera del sábado al mediodía, que tuvo lugar en la Plaça Sant Jaume, flanqueada por el Palau de la Generalitat a un lado y el Ayuntamiento de Barcelona al otro. Cuando aún no había empezado la jornada, en las actuaciones previas, pudo verse una estampa curiosa en el balcón del consistorio barcelonés. Laia Bonet, primera teniente de alcalde y, por tanto, número dos de Jaume Collboni, protagonizó lo que desde la distancia se percibía como una acalorada discusión, por la contundencia de los gestos, con Damià Calvet, concejal por Junts. Calvet fue una de las grandes apuestas de Xavier Trias para su lista y, tras ganar las municipales, se veía como teniente de alcalde hasta que el apoyo del PP a Collboni dejó a Trias, Calvet y los independentistas de Junts y ERC fuera del gobierno municipal. Lo más llamativo de la discusión fue que cesó de golpe cuando una tercera persona les avisó de que les estaban saludando desde el balcón de uno de los edificios del lateral de la plaza. Ambos miraron hacia el susodicho balcón, cambiaron el semblante serio por una amplia sonrisa y devolvieron el saludo, que, en el caso de Bonet, fue especialmente efusivo. En el balcón de marras había dos personas que no reconocimos, pero del mismo colgaba un gran cartel con la cara de Carles Puigdemont y el lema No surrender.