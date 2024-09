¿Cuándo te toca jubilarte? Descúbrelo ahora

A medida que un trabajador se aproxima a la edad de jubilación, comienza a planificar esta etapa vital y a sopesar cual es el mejor momento para poner punto final a su carrera profesional.

Cada año que pasa, los requisitos para acceder a la pensión pública se endurecen, ya que tanto la edad legal como los periodos cotizados son más elevados. Por ello, no son pocos los que se preguntan cuándo les toca jubilarse.

Cuándo es posible jubilarse

Para saber cuando es posible acceder a la jubilación resulta fundamental consultar el informe de vida laboral, un documento que recoge distintos datos acerca de los trabajadores.

El informe de vida laboral recoge las situaciones de alta y baja en los distintos regímenes de la Seguridad Social. Foto: Freepik.

Por ejemplo, incluye todas las situaciones de alta y baja en los distintos regímenes de la Seguridad Social, así como el número de días que se ha estado en alta.

Dado que uno de los requisitos para acceder a la pensión de jubilación tiene que ver con las cotizaciones al organismo público, el documento es esencial para discernir si se reúnen los periodos fijados para ese año.

Cabe destacar que las personas que no hayan estado dadas de alta en la Seguridad Social no pueden obtener este informe, de la misma manera que no se podrán consultar los periodos cotizados en el extranjero, los correspondientes al servicio militar o a la prestación social sustitutoria.

Requisitos para la jubilación

Mientras que este año podrán jubilarse aquellas personas mayores de 66 años y 6 meses y con unas cotizaciones de más de 38 años, el próximo año podrán acceder quienes hayan cumplido 66 años y 8 meses y reúnan un periodo cotizado de 38 años y 3 meses.

Los trabajadores que quieran jubilarse en 2026 deberán haber cotizado durante 38 años y tres meses y haber cumplido 66 años y 10 meses, si bien en 2027 será necesario tener más de 67 años y un periodo mínimo cotizado superior a los 38 años y 6 meses.