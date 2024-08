El SEPE ofrece sueldos de 2.000 euros

Encontrarse sin empleo puede convertirse en una situación desesperante, a medida que pasan los meses y no se encuentra un nuevo trabajo. No obstante, no se deber perder de vista que existen múltiples plataformas que pueden resultar útiles para dar con un nuevo empleo rápidamente.

Una de ellas es el portal de empleo ‘Empléate’, gestionado por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), en el cual actualmente hay publicadas más de 32.000 ofertas de empleo.

Ofertas disponibles

A continuación, te mostramos algunas de las ofertas con un sueldo de 2.000 euros:

Confeccionista de muestras

Se ofrecen tres puestos de trabajo a jornada completa con un contrato indefinido y un salario de 27.000 euros anuales. Las personas que resulten contratadas habrán de tener una experiencia de más de dos años y se dedicarán a confeccionar muestrarios de ropa a partir de distintos patrones.

Chapista

En el portal de empleo también se ofrece un salario de hasta 34.000 euros a dos personas para trabajar como técnicos de carrocería. Para participar en el proceso de selección es necesario tener una experiencia de más de cinco años y el permiso de conducir B.

Enfermeros

Un centro de mayores tiene intención de incorporar tres empleados a jornada completa con un sueldo de 29.800 euros de forma indefinida para trabajar como enfermeros.

Se buscan enfermeros en los portales de empleo. Foto: Freepik.

Quienes estén interesados en aplicar deben estar diplomados en enfermería y tener una experiencia de más de seis meses.

Ingeniero industrial

Con un salario de 27.000 euros, se ofrece una vacante como ingeniero industrial, especializado en electrónica-mecánica. Los requisitos para optar al empleo pasan por contar una experiencia de más de cinco años, tener permiso de conducir y coche propio y haber realizado un curso a nivel de PRL de 60 horas.