STC dice que no invertirá más en Telefónica y se queda por debajo de la Sepi y Criteria

La entrada de Saudi Telecom Company (STC) en Telefónica aún no se ha completado, pero desde la compañía saudí esperan que el Gobierno de pronto su visto bueno a la operación para poder llegar al 9,9% del capital de la teleco, completando la compra del 5% restante que aún le falta. No obstante, la operadora no tiene intención de invertir más en la firma que preside José María Álvarez-Pallete.

«No esperamos ninguna inversión de capital por nuestra parte y no habrá salida de efectivo adicional más allá de lo que ya hemos invertido«, aseguraron directivos de la compañía en la conferencia con analistas tras los resultados del primer semestre del año, al ser preguntados si destinarían más inversión para completar la compra en Telefónica.

STC gastó unos 2.100 millones de euros en su sorpresiva irrupción en la teleco española, a través de una sigilosa operación que contó con la ayuda de Morgan Stanley para la compra de títulos. El desembarco de la compañía en manos de Public Investment Fund (PIF) —brazo inversor de la familia real de Arabia Saudí— en Telefónica desencadenó una reacción política que llevó al Gobierno a tomar acción.

STC espera que la aprobación del Gobierno llegue pronto

A través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi), invirtió cerca de 2.300 millones de euros en comprar el 10% de las acciones de la compañía, convirtiendo al Estado en su principal accionista. El movimiento fue ágil, mientras la saudí todavía espera recibir el visto bueno por parte del Gobierno, al tratarse de una empresa estratégica que gestiona contratos sensibles en materia de seguridad nacional y defensa.

Una aprobación que STC espera recibir pronto, según destacaron sus principales responsables frente a los analistas. «El 5% restante aún no se ha transferido a STC y estamos en proceso de aprobación. Esperamos anunciar la aprobación del 5% muy pronto y adquirir la totalidad del 9,9%«, destacaron.

Paralelamente, Criteria, el holding de La Caixa que preside Isidre Fainé, equilibró fuerzas con el Estado y con los saudíes haciéndose con una participación del 9,99% del capital social de Telefónica y marcándose como objetivo alcanzar como máximo un 10,01% de las acciones de la teleco.

Con este movimiento, se afianzaba un núcleo duro español dentro de la compañía, a la espera de saber si STC reclamará un sillón en el consejo de administración de Telefónica, máximo órgano de decisión de la compañía, tal y como ya ha hecho la Sepi con la entrada de Carlos Ocaña.

La inversión en Telefónica impulsa el beneficio de STC, pero aumenta su deuda

En cualquier caso, la firma saudí sigue haciendo de la cautela su mejor arma y procura no dar mucho detalle sobre sus intenciones en la teleco española. De hecho, en los dos últimos informes de resultados de la operadora que dirige Olayan Mohammed Alwetaid las menciones a Telefónica son inexistentes, a diferencia de presentaciones anteriores en las que destacaba los beneficios de su entrada en la compañía.

Sí que hace referencia a la teleco en su presentación a los analistas, asegurando que uno de los motivos por los cuáles su beneficio neto aumentó un 7,7% en los seis primeros meses del año fueron las «plusvalías latentes de los derivados relacionados con las inversiones de Telefónica», aunque sin concretar números.

La teleco árabe ganó unos 1.618 millones de euros en el primer semestre. Asimismo, desde STC también explicaron que, tanto la inversión en Telefónica como la adquisición de activos de telecomunicaciones por parte de su filial Tawal, han supuesto un incremento de su deuda en más de 10.000 millones de riales (unos 2.400 millones de euros).

«La estrategia de STC consiste en utilizar la deuda para financiar cualquier inversión estratégica o inversión a largo plazo. Así pues, el aumento de la deuda se debió a nuestra inversión en Telefónica y a la adquisición de torres europeas por parte de Tawal, que incrementaron nuestra deuda en casi más de 10.000 millones y aumentaron también el coste de financiación», destacaron los responsables.