Cataluña mantendrá en Navidad las limitaciones a las reuniones sociales

27 de septiembre de 2020 (17:46 CET)

El coronavirus ha cambiado muchos hábitos diarios y seguirá haciéndolo durante mucho más tiempo. En Cataluña ya se plantean que las próximas reuniones familiares en Navidad no puedan ser de más de seis personas, es decir, que no se realicen excepciones a las limitaciones impuestas ahora mismo. La otra novedad estará en las cabalgatas, que no se celebrarán con casi total seguridad.

Ambas noticias han sido comunicadas por la consellera de salut, Alba Verges, en una entrevista en la emisora RAC1 (Grupo Godó). Sobre la limitación del aforo, Verges ha asegurado que "es muy posible que las limitaciones se mantengan en Navidad".

La consellera, además, ha admitido que "debemos hacer un ejercicio, todos y todas, para ver cómo nos vemos y cómo nos espaciamos", en referencia a las fiestas navideñas, y ha insistido en que hay que "hacer un ejercicio muy personal y muy íntimo".

Sobre las cabalgatas, Verges ha intentado ser menos explícita y ha evitado avanzar qué sucederá. Lo que sí ha admitido es que estos desfiles "no pueden ser como siempre, lamentablemente", pese a que ha reconocido que "es la ilusión de niños y niñas". "Debemo mirar cómo hacerlo para que no se rompa", ha subrayado la consellera.

La consellera catalana afirma que cada ciudadano tendrá que "hacer un ejercicio para priorizar"

Preocupa también la temporada de compras con motivo en esta época. A este respecto, Verges ha llamado a la calma y la cautela porque entiende que deben compatibilizarse las medidas de prevención y la celebración de las fiestas. "Cada uno tendrá que hacer un ejercicio para priorizar", ha afirmado.

Cataluña ha sido una de las regiones más afectados por los rebrotes del coronavirus tras la apertura del turismo y la llegada de la nueva normalidad. Con el paso de las semanas y el freno de la expansión del virus, la región también ha dado pasos de relajación como la reducciión las cuarentenas, de 14 a 10 días.

Críticas a Madrid por el coronavirus

En otro plano, Verges ha tenido tiempo para meterse en la arena política y criticar la gestión de Madrid por el coronavirus, en un momento en el que no cesan los rumores sobre la intención de Pedro Sánchez de tomar el control de la gestión sanitaria en la capital, dejando de lado a la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso.

En su opinión, los viajes a la capital deben limitarse. "Intentamos explicar a la gente de aquí que aquellos viajes que se hagan a Madrid, que pueden ser de carácter familiar o de trabajo, si se pueden evitar, que se eviten", ha dicho al respecto de la región, en la que la incidencia acumulada (IA) supera los 500 positivos cada 14 días.

