Científicos hallan una mutación del coronavirus más contagioso

Un grupo de científicos de Estados Unidos ha encontrado más de 5.000 secuencias genéticas del coronavirus. Estas secuencias pemiten estudiar la acumulación continua de mutaciones del virus. Los investigadores del hospital Houston Methodist secuenciaron el genoma de 30.000 caracteres del virus desde el pasado marzo. En concreto, según relata The Washington Post, el medio que ha accedido a dicho estudio, fueron recogidas 5.085 secuencias.

Dicha investigación reveló que el coronavirus se propagó por Estados Unidos en dos fases. Estas oleadas afectaron de manera distinta a la población.

Mientras la primera afectó a personas mayores y a gente con un mayor poder adquisitivo, la segunda alcanzó a la gente más joven y a los barrios de menos ingresos.

Una de las conclusiones al analizar estas oleadas apunta a mutaciones que permitían al virus entrar en las células con mayor contundencia.

También se detectó que las personas afectadas por estas variantes tenían mayor carga viral en la parte superior de las vías respiratorias. Se trata de un factor potencial para que la cepa se propague de forma más efectiva.

Un estudio que no está no cerrado

El autor del estudio James Musser, del Houston Methodist Hospital, aseguró a The Washington Post que la gente no ha parado el virus cuando ha podido. "Se le han dado muchas oportunidades”, agregó al respecto a la transmisión de la enfermedad.

Sobre la mutación encontrada, Musser afirma que “las investigaciones sugieren que este pequeño cambio podría mejorar la transmisibilidad del virus”. No obstante, el autor del estudio detalló que no encontró que las mutaciones “hayan hecho que el virus sea más letal" y que el estudio no está cerrado.

The Washington Post destaca además que en Reino Unido se dio a conocer otro estudio basado en 25.000 genomas. Allí, afirma el diario estadounidense, también se detectó que una variante del virus superaba a sus competidores.

