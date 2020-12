21 de diciembre de 2020 (09:32 CET)

A las 9.30 de la mañana de este lunes han vuelto a cerrar los bares y restaurantes en Cataluña. Lo han hecho por la entrada en vigor de las nuevas restricciones decretadas por el Govern, menos duras que en otoño pese a que el rebrote de Covid-19 es tan importante como entonces –los expertos ya hablan de tercera ola– pero con la restauración otra vez como gran perjudicada.

Los bares y restaurantes solo pueden permanecer abiertos al público durante algunas franjas horarias del día y con el aforo limitado al 30%, lo que deja a muchos negocios con pocas opciones de supervivencia. Además, los días festivos señalados solo se permite un máximo de 6 comensales, para evitar que los locales se llenen.

Hasta nueva orden, los negocios de restauración solo pueden operar de 7.30 horas a 9.30 horas de la mañana, para el servicio de desayunos, y de 13 a 15 horas para el de almuerzos. Sí podrán vender comida para el servicio a domicilio sin limitación horaria.

Reuniones y comidas y cenas de Navidad limitadas

Otra de las restricciones que entra en vigor en Cataluña este lunes 21 de diciembre, día en el que empieza el invierno, es el límite a las reuniones, tanto en el ámbito privado como en el público, a 6 personas, con excepción de que sean convivientes.

Para las comidas y cenas de Navidad, los días 24, 25, 26 y 31 de diciembre y el 1, 5 y 6 de enero de 2021, se amplía el número máximo permitido para facilitar la celebración de las fiestas navideñas: no podrán juntarse en un domicilio más de 10 personas, a no ser que sean convivientes. Además, no deben reunirse más de dos burbujas, es decir, grupos de convivientes.

Movilidad muy reducida

La movilidad también se limita para evitar la propagación del coronavirus. Solo se permitirá salir o entrar de Cataluña a sus ciudadanos con motivos justificados, aunque no está claro que pasa con los pasajeros de vuelos, en especial de Reino Unido, país que ha sido vetado por la mayoría de Europa por la nueva cepa detectada pero no por España.

De hecho, los catalanes no pueden moverse libremente ni entre comarcas. Para hacerlo, necesitan un salvoconducto que justifique los motivos, como trabajo o cuestiones médicas.

El toque de queda empezará a partir de este lunes a las 22 horas y no se levantará hasta las 6 de la mañana. En Nochebuena y Nochevieja, fechas en las que mucha gente va a cenar a casas de familiares u otros sitios, el límite para volver al domicilio se amplía hasta la 1 de la madrigada. El 5 de enero, noche de Reyes, el toque de queda será a las 23 horas.

Cines, teatros, conciertos y actividades culturales, al 50%

El sector de la cultura, especialmente reivindicativo durante el último parón en Cataluña, se salva esta vez del cierre. Tendrán su actividad limitada pero podrán mantener la programación en cines, teatros, conciertos y demás eventos.

El aforo máximo para todos estos espectáculos y actividades culturales es del 50% y con un máximo de 500 personas. En caso de eventos al aire libre, o en espacios cerrados con buenas condiciones de ventilación, el aforo máximo es de 1.000 personas, aunque se mantiene el límite del 50% de la capacidad del local.

Si le ha interesado esta información, únase a nuestro canal de Telegram para recibir toda las novedades nacionales e internacionales que publicamos sobre el coronavirus: https://t.me/economiadigital_es