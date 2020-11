Ciudadanos ignora "quién manda" en el Gobierno, pero mantiene la negociación

16 de noviembre de 2020 (14:26 CET)

Ciudadanos mantiene su mano tendida al Gobierno para seguir negociando los Presupuestos Generales del Estado (PGE), a pesar de no saber "quién manda" en el Ejecutivo de coalición "porque los mensajes son contradictorios". Así lo ha explicado este lunes, la diputada Melisa Rodríguez, tras el Comité Permanente de la formación.

En Ciudadanos gusta más "el Ábalos que escuchan los lunes que los domingos", respecto al cambio de postura del PSOE al negar un acuerdo con Bildu por las cuentas.

"Tendremos que ver qué dice mañana…", ha ironizado Rodríguez. El ministro de Transportes negó este lunes que haya algún tipo de "acuerdo" o "pacto" con Bildu, algo que sorprendió en la formación naranja.

Ciudadanos mantendrá su línea y seguirá dispuesto a sentarse de nuevo en la mesa para negociar las enmiendas a los Presupuestos del Gobierno. "No les vamos a dar la satisfacción de que puedan decir ‘quédese con Bildu y ERC’. Vamos a estar", sentenció la portavoz de la ejecutiva.

Los naranjas observan que "el propio Gobierno ya no puede ocultar las discrepancias que tienen y tendrán que explicar si manda Iglesias o quién manda, al final quien pierde son todos los españoles", declaró Rodríguez.

Negociación 'in extremis' con el Gobierno

Ciudadanos aclara que seguirá negociando 'in extremis' con el Gobierno para que éste no acepte aprobar la enmienda que elimina el castellano como lengua vehicular del Estado. Los naranjas no tiran la toalla y aseguran que "no se lo vamos a poner fácil al Gobierno", aseguran.

Sin embargo, entienden la dificultad porque esta enmienda se trata de un 'guiño' del Ejecutivo de coalición a ERC para que se abstenga a las cuentas públicas. "Estaremos negociando hasta última hora, para que luego no puedan decir nada", repitió Rodríguez en rueda de prensa.

La formación exige además al Ejecutivo que desvele por qué se han subido el sueldo y por qué no han eliminado "los asesores multiplicados puestos a dedo con la que está cayendo". "Seguimos negociando, seguimos hablando con ellos y ya adelanto que no se lo vamos a poner fácil", zanjó Rodríguez.