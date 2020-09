Diada 2020: la ANC fracasa hasta en el pueblo de Carles Puigdemont

11 de septiembre de 2020 (15:34 CET)

Cuando faltan pocas horas para el inicio de los actos de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) con motivo de la Diada, las inscripciones al centenar de manifestaciones convocadas en toda Cataluña todavía no echan a andar. Sobre las 15:30 horas, en torno a dos terceras partes de las concentraciones aún tenían plazas disponibles, y tan solo una treintena se había llenado.

El pinchazo es especialmente notable en Barcelona. De las ocho concentraciones convocadas en el centro de la capital catalana, solo dos han alcanzado ya el cupo máximo: las de Plaça Letamendi y Sants-Les Corts. Las inscripciones de los demás actos de la ciudad condal siguen abiertas, en cuenta las de las céntricas plazas de Catalunya y Universitat, según datos de la web de la ANC.

Ni siquiera se ha llenado la concentración convocada en Amer, el pueblo de Carles Puigdemont. Un pueblo tan independentista que en el otoño de 2019 se declaró "territorio libre y soberano" coincidiendo con el aniversario del referéndum ilegal del 1-O. Siempre según datos de la ANC a los que ha accedido Economía Digital, el 11-S de Amer todavía admite inscripciones.

Por lo contrario, algunas de las localidades donde ya no quedan plazas disponibles son Cornellà del Llobregat, Ripollet, Reus, Lleida, Cambrils, Balaguer, Sant Martí de Torroella, Berga, Arenys de Munt, Girona, Blanes, La Seu d'Urgell y Sort, entre otros. La ANC ha asegurado que no permitirá el ingreso de independentistas que no se hayan inscrito previamente, por motivos sanitarios.

La presidenta de la entidad, Elisenda Paluzie, ha asegurado que el separatismo se movilizará este viernes "como cada Diada", pero con "medidas de seguridad sanitaria máxima" por la pandemia del coronavirus. Entre las medidas está la obligación de usar mascarilla y gel hidroalcohólico, así como el control de accesos y de la distancia de seguridad en todas las concentraciones.

"El derecho a manifestación no puede ser el único derecho al que tengamos que renunciar en esta crisis", ha afirmado Paluzie.

Afectaciones en el transporte público

Para evitar críticas por llevar a cabo las manifestaciones en el contexto de emergencia sanitaria permanente que ha vivido Cataluña en los últimos seis meses, la ANC anunció una serie de medidas sanitarias de cara a las concentraciones de la Diada.

Una de esas medidas anunciadas fue el cierre de accesos a estaciones de transporte público cercanas a los actos, algo que siempre ha sido una opción para los cuerpos de seguridad en caso de que sea necesario ordenar a la multitud. No obstante, la entidad la anunció antes de negociarla con los Mossos, TMB o el Ayuntamiento, según pudo saber este periódico durante esta semana.

De hecho, TMB ha anunciado afectaciones en el transporte público pero no el cierre de accesos a estaciones de metro, tren o bus. La autoridad de transporte metropolitano de Barcelona ha informado de las líneas de bus y metro que tendrán cambios de ruta por la tarde y ha avisado que "algunas estaciones de metro pueden verse afectadas por la afluencia de pasaje", recomendando alternativas.