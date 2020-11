El coronavirus ataca más a algunas minorías étnicas (y no solo por factores sociales)

25 de noviembre de 2020 (13:14 CET)

El coronavirus ataca de manera diferente a las personas según su raza. O al menos así lo indican los datos. Poniendo el foco en Chicago, el número de contagios de latinos duplica al de afroamericanos y triplica al de los blancos. De los 15 códigos postales más afectados de la ciudad, 11 son predominantemente latinos.

Así lo explica The Economist en un reportaje que analiza las disparidades raciales en la salud. Y es que éstas no se deben únicamente a cuestiones sociales cómo el tipo de trabajo -aquellos cuyos empleos requieren menos formación académica y no tienen opción al teletrabajo tienen más opciones de pillar el virus- o la calidad de vida, sino que los resultados muestran que la salud difiere según los grupos raciales y étnicos.

Más allá del coronavirus, en Gran Bretaña, las personas negras tienen tasas mucho más altas de cáncer de estómago y próstata que otros grupos. Si nos centramos en la covid, en Brasil, la gente negra tiene una esperanza de vida tres años menor que las personas blancas, según el citado periódico. Datos parecidos arrojan los Estados Unidos, donde los hombres negros viven cuatro años y medio menos que los blancos. El coronavirus solo ha magnificado estas diferencias.

Una persona hispana de 40 años tiene 12 veces más probabilidades de morir por coronavirus que una persona blanca de la misma edad

Según el Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud de la Universidad de Washington, una persona hispana de 40 años tiene 12 veces más probabilidades de morir por coronavirus que una persona blanca de la misma edad. Los afroamericanos tienen nueve veces más probabilidades de hacerlo.

Todas las investigaciones sacan la misma conclusión. Por poner más ejemplos, en São Paulo las personas negras menores de 20 años tienen el doble de probabilidades de morir de Covid-19 que las blancas. Y Suecia registró las muertes al principio de su epidemia y descubrió que los nacidos en el extranjero tenían varias veces más probabilidades de morir que los locales.

¿Por qué la covid ataca desproporcionadamente a las minorías étnicas?

Además de que, de forma general, las minorías étnicas están más expuestas al virus, también lo sufren de una manera más intensa y tienen más posibilidades de morir. El motivo es que las afecciones preexistentes, como la diabetes y las enfermedades cardíacas, que aumentan el riesgo de morir por covid-19, son más comunes entre las minorías étnicas.

Y este es el factor que contribuye a explicar el impacto desproporcionado del coronavirus en las personas que no son blancas en Gran Bretaña, según la Oficina de Estadísticas Nacionales del país.

El profesor Michael Marmot, epidemiólogo, admite que está cada vez más claro que las condiciones socioeconómicas no explican completamente las disparidades raciales en salud. En un informe reciente, su equipo asegura que en varios países latinoamericamos, como Colombia y Brasil, la peor salud de las personas de raza negra no se puede explicar por completo mediante medidas socioeconómicas convencionales.

Las diferencias también son mayores entre hombre y mujeres en los Estados Unidos. Para las mujeres negras estadounidenses, la brecha de esperanza de vida se reduce significativamente cuando se controla la educación y los ingresos. "Pero para los hombres queda una brecha inexplicable considerable", explica Michael. Parte de esa disparidad se debe a las altas tasas de homicidio. También tienen más probabilidades de morir de sida. Pero eso no explica completamente la brecha.

Una sociedad racista genera estrés para las monirías

Una nueva investigación analiza los efectos sobre la salud de la exposición crónica a la discriminación. La idea que defiende es que vivir en una sociedad racista aumenta las hormonas del estrés para las minorías y daña su salud.

“Vivir en un entorno racista puede dañar la salud de todas las personas negras, incluso aquellas que no experimentan directamente el racismo, asegura Delan Devakumar, del Instituto de Salud Global de la University College London. “Esto es similar a otros factores ambientales de riesgo para la salud, como los altos niveles de contaminación del aire”, agrega.

Y, sin embargo, todo esto no explica completamente las disparidades raciales observadas con el coronavirus.

