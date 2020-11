El exdirectivo de la OMS López Acuña cuestiona el plan de vacunación de Pedro Sánchez

23 de noviembre de 2020 (14:16 CET)

El Gobierno de Pedro Sánchez se ha apresurado para comunicar cuando antes la estrategia de su campaña de vacunación, a pesar de que los reguladores sanitarios europeos todavía no han dado luz verde a ninguno de los prototipos de las vacunas contra el coronavirus. Expertos en salud pública como Daniel López Acuña han alertado sobre los riesgos de precipitarse en este momento clave de contención de la pandemia.

El que fuera director de Acción Sanitaria de la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha tratado de frenar la euforia del Gobierno que ya ha adelantado incluso que habrá 13.000 puntos de vacunación distribuidos por todas las comunidades autónomas. “El único calendario realista se podrá deducir en el momento en el que la vacuna esté realmente disponible”, ha afirmado López Acuña en una entrevista en Espejo Público de Antena 3.

El epidemiólogo ha pedido cautela hasta que la Agencia Europea del Medicamento (EMA) dé su aprobación definitiva a algunos de los prototipos que forman parte de la carrera internacional de la vacuna como los de las farmacéuticas Pfizer, Moderna o Astrazeneca.Los tres están siendo revisados de forma acelerada.

“Podemos hacer planes de contingencia y es muy bueno que estemos empezando a desarrollar el plan de cómo se operará una campaña de vacunación contra la Covid-19, pero no podemos decir la fecha de arranque”, ha enfatizado.

Su discurso choca de frente con la comparecencia que ofreció ayer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que puso en valor que España fuese, junto a Alemania, el primer país europeo en detallar su campaña de vacunación. Los últimos flecos se solventarán entre hoy y mañana para que pueda salir aprobado en el próximo Consejo de Ministros.

El epidemiólogo López Acuña alerta de que la vacunación puede retrasarse

El epidemiólogo ha querido frenar la oleada de optimismo con respecto al inicio de la vacunación masiva. Países como Estados Unidos o Alemania tienen previsto comenzar en mes de diciembre, un escenario similar al que contempla España. Sin embargo, López Acuña ha advertido que la vacuna tal vez no llegue hasta bien entrado el primer trimestre.

"Yo creo que tenemos que pensar en un escenario en donde podrá iniciarse en el curso del primer trimestre, pero solo si todo va bien en los últimos desarrollos de las vacunas. Sin embargo, no podemos fijar una fecha que todavía no es posible fijar porque no está la vacuna", ha expresado.

El exdirectivo de la OMS calcula que será necesario vacunar a 35 millones de españoles

López Acuña ha previsto que España necesitará vacunar a cerca de 35 millones de ciudadanos para poder cubrir al 80% de la población y alcanzar la ansiada inmunidad de rebaño que impida que el coronavirus siga expandiéndose en la sociedad.

El experto en salud pública considera que, además de los colectivos más vulnerables y de los profesionales sanitarios, la vacunación tendrá que extenderse de forma generalizada, incluso entre los niños para que obtenga éxito.

“Tenemos que ir hacia la protección colectiva a través de una cobertura amplia de vacunación, y esto tiene que mover a todos los sectores a transmitir mensajes de seguridad e invitación de participación”, ha expresado.

López Acuña abre la puerta a obligar a la vacunación

Para alcanzar esta inmunidad grupal será necesario inmunizar a un alto porcentaje de la población, un fenómeno que puede complicarse debido a las dudas que ha generado la carrera internacional de la vacuna. El último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) reveló que un 47% de los españoles no querían ponerse de inmediato el antígeno.

Ante esta situación, López Acuña ha abierto la puerta a aprobar una normativa que obligue a los ciudadanos a suministrarse la vacuna contra la Covid-19. “En una pandemia se requiere la inmunización, incluso existe la posibilidad legal de que, en una pandemia, la vacunación pueda tener un carácter obligatorio”, ha enfatizado.

Esta hipótesis ha sido aparcada por el momento por varios miembros del Gobierno de Pedro Sánchez como la vicepresidenta primera, Carmen Calvo. El propio director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, también ha insistido en que no sería recomendable llegar hasta ese supuesto.

