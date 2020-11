Escocia se convierte en el primer país en ofrecer productos gratis para la regla

26 de noviembre de 2020 (12:02 CET)

Una caja de compresas tiene un precio superior a cuatro euros. Lo mismo ocurre con una de tampones o incluso la copa menstrual está en torno a los 20. El coste de los productos de higiene femenina supone un gasto elevado al mes y, por eso, Escocia ha decidido ofrecerlos de forma gratuita a la población, convirtiéndose así en el primer país en tomar una medida de este tipo.

El Parlamento escocés aprobó este martes por unanimidad el proyecto de ley de Productos de Período, que supone el suministro gratuito de este tipo de producto. A partir de ahora, las autoridades locales tienen la obligación legal de garantizar estos artículos para "cualquiera que los necesite" en edificios públicos como colegios o universidades.

Proud to vote for this groundbreaking legislation, making Scotland the first country in the world to provide free period products for all who need them. An important policy for women and girls. Well done to @MonicaLennon7 @ClydesdAileen and all who worked to make it happen https://t.co/4lckZ4ZYIY