Fernando Simón pide disculpas a las enfermeras para salvar el cargo

03 de noviembre de 2020 (19:32 CET)

Fernando Simón se ha retractado se sus polémicas declaraciones sobre las enfermeras tras la enorme presión ejercida, incluso desde el PSOE y Podemos. El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) ha pedido disculpas ante unos comentarios que son "inapropiados" y "sexistas".

El experto del Gobierno ha lamentado la situación que se ha generado tras su desafortunado comentario: “Ante una broma muy tonta no fui capaz de responder correctamente. Di una respuesta muy incorrecta. Pido mis disculpas a todas las personas o colectivos a los que pudiera molestar. Lo siento”.

La oposición había pedido su dimisión. Pablo Casado ha criticado los "chistes" de Simón por permitirse "hacer bromas sobre el personal sanitario" en mitad de la segunda ola de la pandemia, cuyo partido ha llevado sus palabras ante el Observatorio de la Imagen de la Mujer.

También desde asociaciones de sanitarios se produjeron quejas enérgicas. El Consejo de Enfermería de España pidió al director del CCAES que se retractara, al que amenazó con una recogida de firmas para apartarse del cargo en caso contrario. La vicepresidenta del Consejo, Pilar Fernández, criticó que este tipo de expresiones eran "impropias de un experto científico".

Declaraciones polémicas

Las polémicas declaraciones de Fernando Simón se produjeron en una entrevista online en el canal de Youtube de los hermanos Pou. Los dos youtubers le preguntaron si le gustaban “las enfermedades infecciosas o las enfermeras infecciosas”, a lo que el epidemiólogo respondió que “no les preguntaban si eran infecciosas o no, eso se veía unos días después”.

“Lo siento casi más por mí, me sabe mal que el esfuerzo de años de tratar de quitarme de encima los reflejos de frases hechas haya quedado claro que todavía tengo mucho camino por delante. Trataré de hacerlo mejor. Trataré de no volver a cometer errores de este tipo en ningún otra ocasión", ha zanjado Simón.

Menor transmisión en Madrid

El epidemiólogo también ha reconocido que la incidencia del virus ha bajado en Madrid. Según ha explicado, cuando se empezaron a usar los test de antígenos rápidos en la Comunidad de Madrid, dada la mayor rapidez de diagnóstico de esta técnica, se produjo un aumento de casos que se ha compensado: "Ahora mismo en Madrid hay menos transmisión".

Simón ha reconocido que las medidas que ha impuesto la región presidida por Isabel Díaz Ayuso han permitido que se pueda "controlar con las medidas que se implementaron": "Nunca se va a descartar ninguna medida que pueda ayudar a controlar el coronavirus, pero tenemos que ser comedidos".

"Las medidas son las que son. No hay más. Una vez que pongamos las que hay, tendremos que jugar con eso", ha defendido. Simón también ha apostillado que No podemos implantarlas hasta que no tengamos la seguridad de que son las necesarias. Tampoco podemos retrasarnos, cierto".

Si le ha interesado esta información, únase a nuestro canal de Telegram para recibir toda las novedades nacionales e internacionales que publicamos sobre el coronavirus: https://t.me/economiadigital_es