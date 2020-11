03 de noviembre de 2020 (15:49 CET)

Aumenta la presión para que Fernando Simón se disculpe con las enfermeras por unas controvertidas declaraciones lanzadas en una entrevista casual este pasado fin de semana.

Los dos partidos del Gobierno de coalición, PSOE y Unidas Podemos, se han mostrado críticos con sus palabras pero han dado por un hecho que el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (Ccaes) pedirá disculpas.

La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, ha reconocido que las declaraciones de Simón no fueron "acertadas" y ha afirmado que confía en que el epidemiólogo, "que está prestando un servicio de enorme importancia", "dé explicaciones y pida disculpas por las mismas".

Y el portavoz socialista en el Senado, Ander Gil, ha pedido que Simón tenga la "oportunidad" para aclarar sus comentarios en relación a las enfermeras.

"Me gustaría que Simón tuviera la oportunidad de poder explicar sus palabras", ha afirmado Gil. "Le tengo como una persona con capacidad para expresar su opinión y para reconocer situaciones distintas cuando hay que reconocerlas. Estoy seguro de que dará las explicaciones que estime oportunas, por eso prefiero esperar a escuchar sus declaraciones".

Por su parte, el portavoz parlamentario de Unidas Podemos, Pablo Echenique, ha calificado de "desagradables" y "desafortunados" los comentarios de Simón, y se ha mostrado "seguro" de que pedirá perdón por ellos. A Echenique no le gustó "nada" cómo se refirió Simón al colectivo de enfermería durante la entrevista. "No voy a utilizar más calificativos que los que ya he utilizado, pero se puede imaginar mi opinión".

Sin embargo, el portavoz morado ha descartado unirse a la "caza de brujas" que está protagonizando la "derecha" en torno a este asunto. Echenique no piensa que esas declaraciones de Simón puedan "opacar" su "buen trabajo" al frente de la gestión sanitaria de la pandemia. Este lunes, también le criticó la ministra de Defensa, Margarita Robles, que también le ha animado a "pedir disculpas".

Las polémicas declaraciones de Fernando Simón

La controversia surgió este pasado fin de semana cuando Fernando Simón dio una entrevista telemática a un medio digital. La conversación adquirió rápidamente un tono poco formal y el director del Ccaes se sintió cómodo como para seguir algunas de las bromas de sus interlocutores, que en algún momento le preguntaron si le gustaban "las enfermedades infecciosas o las enfermeras infecciosas".

La respuesta que dio Simón ha sido muy mal valorada por una parte de la opinión pública. El epidemiólogo dio a entender que no le preguntaba a las enfermeras con las que ha trabajado si eran "infecciosas o no", porque "eso se vería unos días después". También dijo que las mujeres le dan "mucho miedo" desde siempre. El Sindicato de Enfermería denunció su actitud "denigrante" y el PP exigió su dimisión.