02 de octubre de 2020 (20:20 CET)

Las cifras de infectados en el Reino Unido son impactantes. El estudio más grande jamás realizado en Inglaterra ha reflejado que alrededor de una de cada 200 personas –es decir, unos 2,8 millones de los 55,9 de habitantes del país– ha estado infectada por Covid-19 desde que comenzó la pandemia.

Así lo han reflejado los hallazgos provisionales del estudio del Imperial College London e Ipsos Mori que ha publicado Gibraltar Chronicle, que han recogido cómo las infecciones aumentaron sustancialmente en todo el país antes de que la tasa R –capacidad que tiene un infectado para contagiar a otras personas– cayera alrededor de 1,1. Este descenso ha sugerido que la epidemia puede estar desacelerándose.

El número R baja en Inglaterra

El director del estudio, Paul Elliott, ha explicado que la caída de la tasa R podría significar que están surtiendo efecto las medidas impuestas en Inglaterra para intentar controlar al coronavirus. Además, ha explicado que un tercio de la población británica ha estado bajo algún tipo de restricción como consecuencia del virus.

Este estudio es el más grande realizado sobre la pandemia en el país. Más de 80.000 voluntarios en Inglaterra participaron en el estudio entre el 18 al 26 de septiembre. El estudio analiza los niveles de infección en la población en general con una cantidad de personas mensual de más de 150.000.

Los resultados provisionales del cuarto informe del estudio, publicado el jueves, muestran que alrededor de 55 personas por cada 10.000 dieron positivo, lo que representa un aumento de 13 personas por cada 10.000 en el estudio anterior entre el 24 de agosto y el 7 de septiembre.

"Necesidad de medidas de protección" por Covid-19

El profesor Elliott ha explicado que, pese a la caída de contagios, la prevalencia de la infección es la más alta que hemos registrado hasta la fecha. "Esto refuerza a la necesidad de medidas de protección para limitar la propagación de la enfermedad y la adherencia del público a estas, que será vital para minimizar más enfermedades importantes y la pérdida de vidas por Covid-19".

La mitad de los volunarios que participaron en el estudio y que dieron positivo no tuvieron síntomas en el momento de la prueba o la semana siguiente, aunque eso no significa que después no hayan podido desarrollar síntomas. La investigación también descubrió que las personas de etnia asiática y negra tienen el doble de probabilidades de tener el virus en comparación con las personas blancas.

Si le ha interesado esta información, únase a nuestro canal de Telegram para recibir toda las novedades nacionales e internacionales que publicamos sobre el coronavirus: https://t.me/economiadigital_es