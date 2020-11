08 de noviembre de 2020 (08:25 CET)

La normalidad previa al coronavirus no volverá hasta verano de 2022. Cada vez son más los médicos y epidemiólogos que advierten de que tomará más de un año la vuelta a la vida anterior, en la que se podía viajar, ir a trabajar, a conciertos, teatros, bares y restaurantes, o simplemente quedar con los amigos, sin miedo al contagio de Covid-19.

Uno de los epidemiólogos más reputados del mundo, Anders Tegnell, tiene claro que aunque es difícil predecir con exactitud el fin de la pandemia, sí puede asegurar que la vuelta a la normalidad no será antes de año o año y medio, sino más, por lo que este horizonte nos sitúa en verano de 2022.

Este médico, que es jefe de la Agencia de Salud Pública de Suecia, dijo en una enrrevista en la revista colombiana El Tiempo, que "nunca es fácil predecir qué va a pasar, pero va a tomar mucho tiempo". “Estoy seguro de que estamos hablando de al menos un año, quizá año y medio, incluso algo más", añadió.

Es difícil de prever porque depende en gran parte de la vacuna: "Una parte va a depender de lo efectiva que es la vacuna y de cómo de rápido se pueda vacunar a suficiente gente como para que se paren los contagios”, explica Tegnell Y los tiempos de la vacuna son inciertos.

Muchos países querían ya vacunar masivamente en noviembre, como los Estados Unidos, pero ninguno lo ha hecho todavía. Además, algunas de las investigaciones más prometedoras, como la de Oxford y AstraZeneca, ha sufrido contratiempos, si bien tanto esta vacuna como la de Pfizer están previstas para estas navidades. También la de Moderna avanza a buen ritmo, aunque no tanto como las chinas.

Además, el reto ya no es solo encontrar la vacuna más efectiva sino producirla a una velocidad suficiente como para poder suministrarla al máximo de población en el mínimo tiempo posible. Y luego ver cómo responden los sistemas de salud de los países. Algunos, como España, ya han avisado que puede necesitar todo un año para hacerlo. Se prevé que sean necesarias varias dosis y revacunaciones, porque los anticuerpos desaparecen, por lo que la vacunación es todo un reto.

Las advertencias de Salvador Macip

La opinión de Anders Tegnell coincide con la de muchos otros médicos. Por ejemplo con el genetista Salvador Macip, que en una entrevista a Economía Digital también pone 2022 como fecha del fin de la pandemia, que no de la Covid-19, que seguirá presente como otros virus como la gripe.

“Seguramente estaremos vacunando durante todo 2021 y esperemos que en algún momento de 2022 recuperaremos prácticamente la normalidad, porque el coronavirus habrá dejado de ser pandémico”, explica Macip, que desconfía del confinamiento perimetral de muchas comunidades autónomas porque llegan tarde, por lo que ve probable que España tenga que volver al confinamiento.

Respecto a la situación de España, también Daniel López Acuña, ex director de Acción Sanitaria en Situaciones de Crisis de la OMS, advierte de que no hay tiempo para un confinamiento domiciliario.

El caso de Suecia y su lucha contra el coronavirus

La voz de Anders Tegnell es escuchada porque Suecia ha sido un outsider en la pandemia. Ha tomado medidas menos estrictas que las de otros países y aunque también vivió brotes importantes, consiguió controlar el coronavirus sin hacer obligatorias las mascarillas.

"Las mascarillas pueden ser un complemento útil si uno no puede evitar multitudes”, dice, pero incide en que esta segunda parte es la más importante. "Las recomendaciones que damos en Suecia pueden funcionar en cualquier país. Lo primero es quédate en casa si estás enfermo. Aunque tengas pocos síntomas, quédate en casa al menos dos días. Si puedes hacerte un test, hazlo, pero si estás enfermo no salgas a la calle y no te reúnas con más gente”.

“Mantén la distancia y evita multitudes y grandes concentraciones de gente. Y evita acercarte demasiado a tus parientes de mayor edad. Y, claro, además de eso, la higiene de las manos. Lavarse las manos también es importante", explica.

Según los últimos datos de evolución de la pandemia en Suecia publicados por el Ministerio de Sanidad, acumula cerca de 138.000 contagios y 6.000 fallecidos. Su incidencia acumulada, es decir contagios por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, es la mitad de la de España, sobre 265.

