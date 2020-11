La vacuna china de Sinovac pisa los pies a Moderna y Pfizer

18 de noviembre de 2020 (08:53 CET)

La vacuna china contra el coronavirus que desarrolla Sinovac, conocida como CoronaVac, sigue de cerca a Moderna y Pfizer. El antídoto ha demostrado ser capaz de provocar una rápida respuesta inmunológica ante el virus, según mostraron los resultados preliminares de un ensayo publicados el miércoles. Sin embargo, produjo un nivel de anticuerpos menor que el de las personas que se habían recuperado de la enfermedad.

Los resultados, publicados en un documento revisado por pares en la revista científica The Lancet, corresponden a las fases I y II de los ensayos clínicos realizados en China con más de 700 participantes. No obstante, esta vacuna ya fue distribuida entre la población, e incluso la ciudad de Jiaxing la vendió a sus habitantes por 60 dólares pese a no haber finalizado los ensayos clínicos.

"Nuestros hallazgos muestran que CoronaVac es capaz de inducir una rápida respuesta de anticuerpos en un plazo de cuatro semanas"

"Nuestros hallazgos muestran que CoronaVac es capaz de inducir una rápida respuesta de anticuerpos en un plazo de cuatro semanas desde la inmunización, administrando dos dosis de la vacuna con un intervalo de 14 días", aseguró Zhu Fengcai, uno de los autores del documento. "Creemos que esto hace que la vacuna sea adecuada para su uso de emergencia durante la pandemia", añadió.

No obstante, los científicos que llevaron a cabo esta investigación alertan también de que los datos que obtengan de la fase 3 serán "cruciales" para determinar si la respuesta inmunológica generada por CoronaVac es suficiente para proteger de la infección por SARS-CoV-2. Según el estudio, la persistencia de la respuesta de anticuerpos ha de ser verificada en estudios futuros a fin de determinar cuánto tiempo durará la protección.

La vacuna de Sinovac necesitará más estudios para comprobar su eficacia

Como solo participaron en el ensayo adultos sanos de entre 18 y 59 años, han de realizarse más investigaciones para poder probar la candidata a vacuna en otros grupos de edades diferentes, así como en personas que padezcan una condición médica previa.

"A largo plazo, cuando el riesgo de covid-19 sea más bajo, nuestros hallazgos sugieren que administrar dos dosis dejando un intervalo de un mes, en lugar de dejar un intervalo de dos semanas, podría ser más apropiado para inducir respuestas inmunológicas más fuertes y potencialmente más duraderas", explicó Fengcai. También alertó de eran necesarios “más estudios para comprobar cuánto duran las respuestas de anticuerpos tras la vacunación".

"A largo plazo, cuando el riesgo de covid-19 sea más bajo, nuestros hallazgos sugieren que administrar dos dosis dejando un intervalo de un mes"

CoronaVac, una de las 48 candidatas a vacuna contra el coronavirus que se están desarrollando actualmente, se basa en una cepa viral de SARS-CoV-2 aislada originalmente de un paciente chino. Esta primera fase se llevó a cabo en la provincia de Jiangsu (China) con personas sin historial médico por covid-19 y que no habían viajado a áreas con una incidencia alta de la enfermedad.

La conservación de Sinovac requiere temperaturas de entre 2 y 8 grados

Gang Zeng, otro de los autores de la investigación, del centro Sinovac Biotech de Pekín, apuntó que CoronaVac "podría ser una opción (de vacuna) atractiva porque puede almacenarse en un frigorífico estándar entre 2 y 8 grados", algo típico en muchas vacunas ya existentes, como la de la gripe.

"La vacuna podría también permanecer estable hasta tres años almacenada, lo que ofrecería ventajas para su distribución"

"La vacuna podría también permanecer estable hasta tres años almacenada, lo que ofrecería ventajas para su distribución a regiones donde el acceso a refrigeración es complicado", observó. Sin embargo, consideró que "los datos de los estudios que se hagan en la fase 3 serán cruciales antes de que puedan extraerse recomendaciones sobre los usos potenciales de CoronaVac".

Los autores identificaron además limitaciones a su estudio, como que el ensayo de la fase 2 no evaluara las respuestas de las llamadas células T, que representan otra variante de la respuesta inmunológica a las infecciones del virus.

Si le ha interesado esta información, únase a nuestro canal de Telegram para recibir toda las novedades nacionales e internacionales que publicamos sobre el coronavirus: https://t.me/economiadigital_es