Una ciudad china pone a la venta la vacuna de Sinovac por 60 dólares

16 de octubre de 2020 (12:04 CET)

En un intento desesperado de ganar la carrera de la vacuna contra el coronavirus, la ciudad china de Jiaxing ha puesto a disposición de los ciudadanos la vacuna experimental que desarrolla Sinovac, una de las farmacéuticas líderes que, como todas las competidoras, todavía no ha finalizado los ensayos clínicos.

Sin haber verificado su eficacia y seguridad al 100%, la ciudad vende por 60 dólares dos dosis de este antídoto contra la Covid-19. De esta forma, cobra a sus ciudadanos por recibir la vacuna que hace apenas unos días el presidente Xi Jinping calificaba de “bien público mundial”.

Este remedio está disponible únicamente para los residentes de entre 18 y 59 años que tengan “necesidades urgentes”

El Ayuntamiento especifica que este remedio está disponible únicamente para los residentes de entre 18 y 59 años que tengan “necesidades urgentes”, pero no ha especificado a cuáles se refiere, ha adelantado AFP. Aun así, el consistorio insta a este tipo de pacientes a que acudan a las consultas clínicas para obtener este remedio no gratuito.

Las autoridades no han indicado cuántas personas han acudido a los centros médicos a recibir y pagar por esta vacuna sin aprobación. Lo que sí han afirmado es que ha sido suministrada en miles de agentes que trabajan en las fronteras, al personal sanitario y a las personas que se encuentran en situación de alto riesgo. Además, esta noticia se conoce tan solo un día después de que saliera a la luz que China planea vacunar a los estudiantes que viajen al extranjero.

Cuatro de las once vacunas chinas en ensayos clínicos están en fase III

China cuenta con once vacunas que han logrado entrar en los ensayos clínicos, cuatro de ellas ya en la tercera y última etapa, pero ninguna de ellas ha sido aprobada para su distribución masiva. No obstante, no han surgido casos de reacciones adversas graves a diferencia de otras investigaciones como la de la Universidad de Oxford y Astrezeneca o la de Johnson & Johnson, según ha confirmado el Gobierno chino.

De hecho, para competir con Rusia, el gigante asiático ya ha preparado la vacunación masiva de cara a noviembre o, como tarde, diciembre, de la vacuna que estudia la farmacéutica estatal Sinopharm. Según informó el mes pasado el Ejecutivo chino, el país espera poder producir 610 millones de dosis de vacunas anualmente.

China distribuirá la vacuna de Sinovac de forma masiva a principios de 2021

La vacuna de Sinovac estará disponible para toda China de cara a principios de 2021. Así lo aseguró el presidente de la compañía, Yin Weidong, quien aseguró en una visita de los medios de comunicación a los laboratorios de Pekín que su factoría podía producir 300 millones de dosis anuales de la vacuna, llamada CoronaVac.

La empresa comenzó a construir en marzo una fábrica específica para elaborar su inyección que ya está produciendo dosis desde hace varias semanas, informó Efe.

Los ensayos de la vacuna de Sinovac no muestran reacciones adversas

Pese a no haber terminado las pruebas, Yin aseguró que los estudios realizados en la fase 3 a los mayores de 18 años "no han mostrado especiales reacciones adversas". “Esta vacuna es capaz de combatir todas las cepas del coronavirus SARS-Cov-2 existentes en el mundo”, afirmó.

CoronaVac se está probando ahora en Brasil, Turquía, Bangladesh e Indonesia. "Es mejor hacer los test en el exterior porque en China la pandemia está prácticamente controlada y sería difícil probar su efectividad aquí", agregó el presidente de la compañía. Además, indicó que también se está estudiando la posibilidad de que su vacuna se pueda fabricar en otros países.

