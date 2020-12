La viróloga Margarita del Val explica por qué no fue al 8M

La viróloga e investigadora del CSIC, Margarita del Val, relata que decidió no ir a la manifestación del 8M tras constatar el peligro del coronavirus | Archivo

La viróloga e investigadora del CSIC, Margarita del Val, relata que decidió no ir a la manifestación del 8M tras constatar el peligro del coronavirus | Archivo

13 de diciembre de 2020 (19:56 CET)

Margarita del Val se ha convertido en una figura casi omnipresente en muchos medios de comunicación durante la pandemia del coronavirus. Sus advertencias, críticas y comentarios suelen venir de la franqueza y de su experiencia como viróloga a investigadora del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), y por esa misma razón se le suele preguntar sobre una plétora de temas relacionados con la Covid-19.

Una de las preguntas más interesantes que le han hecho esta última semana es si fue a la manifestación feminista del 8 de marzo, que congregó a cientos de miles de personas en las principales de España una semana antes de que el Gobierno de Pedro Sánchez se viera obligado a declarar el estado de alarma y confinar a toda la población en sus domicilios.

"Yo pensaba ir", ha desvelado Del Val a propósito de la marcha del 8M. "No fui precisamente porque en aquel momentó pensé... fue cuando caí de repente en que aquello iba a contagiar a muchísima gente", explicó la científica en una entrevista con la radio Cope, añadiendo que al final ese día decidió quedarse en casa "trabajando todo el día", previendo la que estaba por caer.

Margarita del Val: "Habría sido peor ir a la TV que al 8M"

El pasado 8 de marzo, polémico durante los primeros meses de la pandemia por suponer varias aglomeraciones en plena escalada del virus, fue el día en que esta viróloga decidió llamar a sus padres para decirles:

"Acumulad comida para dos meses y ya no salgáis de casa, ¿vale?". "En ese momento dije 'va a haber muchos sitios peligrosos' y pensé en no ir" a las movilizaciones, rememoró.

No obstante, en retrospectiva, Margarita del Val entiende ahora que, a su juicio, había sitios mucho más peligrosos que las marchas del 8M.

"Habría sido peor haber ido a un plató de televisión como me lo empezaron a pedir. Habría sido peor porque era interior, y entonces no lo sabíamos", afirmó, refiriéndose a que en marzo no se conocía que el riesgo de contraer Covid-19 era mayor en espacios cerrados.



Carmen Calvo (i), vicepresidenta del Gobierno, conversa con Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, durante la manifestación del 8M en Madrid. Las dos dieron positivo por coronavirus | EFE/Archivo

Los interiores "fueron igual o más peligrosos" que la manifestación feminista el 8M, especialmente porque era un domingo y además había muchas celebraciones religiosas y eventos deportivos en interiores.

Estos eventos podían ser más peligrosos que las manifestaciones a pie de calle pues eran en lugares cerrados, aunque el riesgo de las marchas feministas era la gran cantidad de gente, ha explicado.

En junio pasado la investigadora también habló sobre el 8M y señaló que "ahora no vale quejarse solo de una de las actividades" porque "nos tenemos que quejar de todas": partidos de fútbol, transporte público, comidas en restaurantes, platós de televisión... no solo de los eventos por el Día de la Mujer.

"Lo peor de este virus es que es silencioso"

En la misma entrevista de días recientes, Margarita del Val ha señalado que lo peor del coronavirus es que "es silencioso", por "la transmisión por personas que no tienen síntomas".

"Es muy contagioso, pero hay otras enfermedades que son más contagiosas. Es razonablemente contagioso; suficientemente contagioso para montar la que ha montado", dijo.

Con respecto a su letalidad, ha recordado que la Covid-19 "es diez veces más mortal que la gripe, y la gripe ya es un problema todos los inviernos".

La viróloga subrayó que la mortandad de la gripe en España deja entre 6.000 y 15.000 víctimas al año, y zanjó: "Pues, diez veces más que eso, al año, cada invierno, sería mucho, ¿no?".

Por ello, pese a que ya se acerca la vacunación y que la segunda ola de la pandemia ha sido menos letal, Del Val ha advertido de que "si levantamos las medidas de contención, si bajamos la guardia, en nada a lo mejor nos podemos encontrar con el doble de muertos al día, a lo mejor en unas semanas".

Lo dijo en un momento de gran expectativa por las navidades en plena pandemia. "Todo este invierno hay que tener cuidado y mantener las medidas de contención", insistió.

