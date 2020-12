Las agencias de viaje avisan: “La Navidad va a ser una debacle”

05 de diciembre de 2020 (11:29 CET)

España se prepara para frenar la expansión del coronavirus en Navidad y, mientras tanto, las agencias funerarias van camino “de su propio funeral”. Así lo ha lamentado el presidente de la Federación Empresarial de Asociaciones Territoriales de Agencias de Viajes Españolas (FETAVE), César Gutiérrez, quien ha criticado que el Gobierno de Pedro Sánchez haya dejado sin amparo a este sector. Especialmente de cara a las fiestas.

"Las medidas para Navidad son devastadoras. Va a ser una debacle", ha advertido el responsable de la asociación en declaraciones a El Mundo. Y es que entre las restricciones impuestas por el Ejecutivo para evitar la propagación de la Covid-19 se encuentra la limitación de la movilidad territorial: solo se podrán desplazar aquellos casos adecuadamente justificados.

Desde marzo el sector arrastra las consecuencias de la crisis sanitaria y económica y tenían puestas sus esperanzas en la Navidad. “Pensamos que podríamos respirar algo”, ha indicado el presidente de la organización. “Sin embargo, nos vuelven a cambiar todo”, ha añadido.

"No pueden dejar a la gente tirada y que cada uno se salve como pueda"

Y ya no se trata únicamente de las prohibiciones de viajes, sino que la gente no hace planes por miedo a contagiarse, por lo que las agencias ya no tienen ningún tipo de servicio que ofrecer. "No pueden dejar a la gente tirada y que cada uno se salve como pueda", ha apostillado Gutiérrez.

Las FETAVE prevé que cireren el 95% de las agencias de viajes

La primera ola de la pandemia obligó al 80% de estos negocios a bajar la persiana. Pero las previsiones de la FETAVE de cara a la segunda son aún peores: un 95% de las agencias de viaje podrían cerrar, especialmente las pymes y autónomos.

Tampoco ayuda la obligatoriedad de pruebas PCR. Desde el pasado 23 de noviembre España exige que los viajeros que provengan de territorios de alto riesgo epidemiológico muestren el resultado negativo de esta prueba diagnóstica. "Estamos yendo a nuestro propio funeral y todos miran para otro lado", ha aseverado Gutiérrez.

Las agencias de viaje caen un 83% en septiembre

Los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) publicados esta semana mostraron que las actividades ligadas al turiso fueron las que más retrocedieron en septiembre, en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Los resultados de las actividades detalladas reflejan el deterioro de tres ramas del turismo: agencias de viaje (con una caída del 83%), el transporte aéreo (75,1%) y los servicios de alojamiento (73,1%).

A esta situación hay que añadir que la Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV) ha vuelto a insistir en la necesidad de que las aerolíneas paguen el dinero que sus clientes destinaron a viajes que posteriormente, con la llegada del coronavirus y la instauración del estado de alarma, no pudieron realizarse.

CEAV, remitiendo a datos del mes de octubre proporcionados por sus agencias de viajes, insiste en que las compañías aéreas aún tienen una gran cantidad de reembolsos pendientes por devolver.

La organización presidida por Carlos Garrido cuantificó en su último comunicado que las aerolíneas adeudaban 325 millones de euros los reembolsos pendientes de sus proveedores, correspondiendo a las compañías aéreas unos 250 millones de euros. Antes de verano, en cambio, esta cuantía alcanzaba los 400 millones de euros, pero se produjo una rebaja importante ya que sí hubo proveedores que gestionaron sus reembolsos.

