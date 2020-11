Las farmacias venderán pronto test para el autodiagnóstisco de covid

14 de noviembre de 2020 (10:19 CET)

En cuestión de días cualquier persona podrá comprar un test serológico en la farmacia y saber si ha pasado o no el coronavirus. Hasta el momento este sector no había comercializado con pruebas diagnósticas porque, en principio, no era posible. Pero ahora dos empresas han anunciado que pretendían distribuir este tipo de producto, por lo que los colegios farmacéuticos han consultado a la Agencia Española de Medicamentos (AEMPS) si era posible.

Y sí, lo es. Pero siempre que los test hayan sido autorizados en un país de la Unión Europea (UE) y dispongan de la etiqueta que así lo indica. Este es el caso de los que distribuye la compañía valenciana Elix Pharma y los de la compañía suiza Biosynex. Según ha adelantado La Vanguardia, ambos laboratorios han comunicado al regulador que quieren vender sus pruebas para el autodiagnóstico en España.

La condición para su venta será que sea en farmacias y siempre con receta médica.

La AEMPS ha solicitado información sobre sus productos y los revisará junto al Instituto de Salud Carlos III para determinar si pueden comercializarse. La condición para su venta será que sea en farmacias y siempre con receta médica. En cuanto a su precio, se desconoce por el momento. Sin embargo, este tipo de prueba se vende en internet por unos 10 euros.

Kit de autodiagnóstico de covid: tan sencillo como un test de embarazo

Estos test detectan en cuestión de minutos si una persona ha pasado el virus. Llevan un dispositivo de plástico muy similar a los de las pruebas de embarazo en el que se pone una pequeña gota de sangre a través de la que detecta si hay anticuerpos, los que indican si se ha pasado la Covid-19. Incluso el kit incluye un pequeño utensilio para pincharse.

Una vez que se ha colocado la sangre, se añade un radiactivo y, en poco tiempo, señala si el resultado es negativo o si ha apreciado anticuerpos IgM, IgG -los que provoca el coronavirus- o ambos.

¿Son fiables los test de autodiagnóstico?

Respecto a su fiabilidad, hay que tener en cuenta que no se trata de una prueba que indica si una persona está contagiada o no, sino que simplemente anuncia si se ha pasado el coronavirus. Si el objetivo es saber si una persona está infectada en el momento de hacerlo, los expertos han advertido que puede ser peligroso.

En declaraciones al citado medio, Joaquín López-Contreras, jefe clínico de la unidad de enfermedades infecciosas del hospital de Sant Pau de Barcelona, ha afirmado que su utilidad puede ser muy dudosa, por lo que hay que comienda se precavido.

Y es que los primeros días de infección, el test puede dar negativo de anticuerpos y la persona estar contagiada. Además, se pone en duda si son capaces de detectar casos asintomáticos o leves, pero igualmente peligrosos. Por otro lado, también está la posibilidad de anunciar falsos positivos.

Si le ha interesado esta información, únase a nuestro canal de Telegram para recibir toda las novedades nacionales e internacionales que publicamos sobre el coronavirus: https://t.me/economiadigital_es