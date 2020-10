Oriol Mitjà pide un castigo al Govern en las próximas elecciones

15 de octubre de 2020 (15:49 CET)

El exasesor Covid-19 del expresidente catalán Quim Torra, Oriol Mitjà, ha criticado con la gestión de la pandemia de la Generalitat. El investigador del Hospital Germans Trias i Pujol ha pedido a los catalanes que reconsideren su voto en las elecciones catalanas, sin citar directamente a ERC y JxCat: "Las personas que han estado al frente han sido peligrosamente incompetentes y no tendríamos que permitir que en unas elecciones mantuvieran su sitio".

Así lo ha asegurado en una entrevista en el programa Planta Baixa de TV3, donde Mitjà ha criticado la falta de inversión económica de la Generalitat en la pandemia y se ha desmarcado de las medidas restrictivas como el cierre de bares.

Su receta pasa por "poner pasta" en la Sanidad, a través de la compra de test de antígenos rápidos para "incrementar los rastreos".

"La cúpula de Salut es gente demasiado garantista y conservadora", ha lamentado Mitjà. "Desde las cúpulas directivas ha habido batallas partidistas y no ha habido la pepraración sucifiente sobre cuáles eran las herramientas diagnóstico-terapeuticas que podrían haber evitado muchas muertes", ha sentenciado.

Mitjà carga contra Alba Vergès: "Le faltan conocimientos de medicina"

Mitjà también ha cargado directamente contra la consellera de Salut, Alba Vergès (ERC). "Le faltan conocimientos en medicina, en Salud Pública, y le falta humildad para escuchar a los expertos que saben", ha lamentado el investigador del Germans Trias i Pujol. Ha cargado contra "los líderes políticos" y su falta de rapidez: "Han fallado en tomar estas decisiones y han fallado desde el principio".

El Govern no ha sido el único que ha recibido la dureza de Oriol Mitjà, puesto que hace días cargó contra el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón. Sobre el epidemiólogo, aseguró que no daba la talla ni tenía "las habilidades para manejar una pandemia": "Erró y no lo ha hecho tan bien como debería hacerlo".

"No tiene el currículo para hacer esto, no da la talla. No tiene especialidad MIR, no tiene doctorado, no tiene publicaciones relevantes", defendió el sanitario en una entrevista a RAC1. Las críticas a Simón fueron aplaudidas por parte del independentismo, a lo que Mitjà recordó que la gestión en Cataluña no había sido mejor.

El exsasesor Covid-19 de Torra apuesta por la 'Operación Moonshot'

El antiguo especialista apostó por imitar la británica Operación Moonshot, que consite en hacer cribados masivos con test de antígenos rápidos que dan resultados en 20 minutos. Mitjà recomendó por Twitter estas pruebas para la detección de asintomáticos y presintomáticos: "Se pueden usar pruebas rápidas en saliva o escobilla nasal".

"Las pruebas de antígenos son las más adecuadas porque son baratas y se pueden fabricar en grandes cantidades", defendió Oriol Mitjà. El experto avisó que pese a ser un poco menos sensibles que las PCR y que funcionan mejor con niveles más altos de virus, "permiten aislar a las personas infecciosas asintomáticas a tiempo y frenar la transmisión".

