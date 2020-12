Reino Unido impone cuarentenas a los viajeros procedentes de Canarias

10 de diciembre de 2020 (20:21 CET)

Las Islas Canarias han sufrido un nuevo mazazo a su ya dañanada economía basada en el turismo. El Gobierno del Reino Unido ha decidido quitar al archipiélago de sus "corredores seguros" en medio de la pandemia de Covid-19, lo que limitará a los que quieran regresar luego a territorio británico.

¿Qué supondrá este cambio para las personas que viajen desde Canarias al Reino Unido? Que deberán guardar una cuarentena para poder entrar al país. Así lo ha anunciado el secretario de Transportes británico, Grant Shapps, en un tuit donde se justifica q que se debe al "aumento de casos y test positivos semanales".

"Los datos indican que los casos semanales y las pruebas positivas están aumentando en las Islas Canarias, por lo que los estamos eliminando de la lista #TravelCorridor para reducir el riesgo de importar el coronavirus. A partir de las 4 a. M. del sábado 12 de diciembre, si llega desde estas islas, tendrá que aislarse", asegura en su tuit.

Data indicates weekly cases and positive tests are increasing in the CANARY ISLANDS and so we are REMOVING them from the #TravelCorridor list to reduce the risk of importing COVID-19. From 4am Sat 12 Dec, if you arrive from these islands you WILL need to self-isolate.