RTVE externaliza un programa informativo a manos de un amigo de Pablo Iglesias

05 de noviembre de 2020 (06:55 CET)

Después de más de un mes de rumores, Radio Televisión Española (RTVE) ha confirmado el fichaje de Jesús Cintora, periodista al que Pablo Iglesias consideraba un "amigo" antes de asumir cargos públicos y que ahora presentará en La 1 un programa informativo llamado Las cosas claras, aún sin concretarse su horario pero con fecha de estreno el 16 de noviembre.

Así, el ente público pasa página después de que se multiplicaran las críticas de trabajadores, sindicatos y el consejo de informativos de TVE ante la contratación. En la casa, muchos han reprochado la decisión por considerarla ajena al mandato marco de RTVE, dado que no solo Cintora no forma parte de la plantilla de la empresa sino que parte de la producción del programa correrá a cargo de una compañía externa.

Fuentes conocedoras de la situación han explicado a Economía Digital que el programa de Cintora "responde al objetivo de controlar el mensaje" por parte del Gobierno de coalición, a cuyos principales líderes —Pedro Sánchez e Iglesias— el periodista "dio voz" (según ha enfatizado él mismo en el pasado) antes de que se convirtieran en los líderes de sus respectivos partidos.

Desde que su nombre empezó a sonar para un nuevo programa de TVE, ha habido reproches no solo dentro de la casa sino también a nivel político. De hecho, antes de que RTVE confirmara el fichaje, en una entrevista en La 1, la exportavoz parlamentaria del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, cuestionó si "esta persona representa la sensibilidad plural de los españoles".

"[A Cintora] lo destituyeron de Mediaset por no ser lo suficientemente plural", recordó Álvarez de Toledo en esa entrevista del pasado 4 de octubre. "Vivimos un proceso de degradación de las instituciones comunes".

Iglesias: "Dicen que le debo mucho" a Jesús Cintora

Jesús Cintora ha sido cercano al ahora vicepresidente segundo del Gobierno, que de hecho le entrevistó en el primer programa de la primera temporada de La Vuelta de Tuerka, emitido el 6 de octubre de 2014 en Público TV. En aquella ocasión, Iglesias presentó a Cintora como "uno de los grandes" y se congratuló de contar con él para su entonces nueva aventura televisiva, en el mismo año en que se fundó Podemos.

"Dicen que le debo mucho [a Cintora], y sus detractores más agresivos han llegado a decir incluso que era nada menos que mi mánager", continuó en aquella emisión Iglesias, en la que además confirmó que el periodista que ahora entrará por la puerta grande a TVE "es un amigo, pero no creáis que por eso le voy a mimar".

Cuando se entrevistó con el entonces incipiente líder morado, Cintora aún presentaba Las mañanas de Cuatro, programa del que Mediaset le cesó en marzo de 2015 alegando que su objetivo es "informar, que no formar, a los espectadores" con "unos presentadores que traten la información de manera objetiva".

Tras el despido, Cintora sugirió que su cese respondía a presiones políticas, en concreto del PP, que en ese momento estaba en el Gobierno central. "La intromisión de la política en los medios no es algo nuevo", dijo, dejando el resto en manos de la imaginación.

Poco después de su cese, Las mañanas ganó el Premio Ondas "por el impacto político que ha provocado". Cintora siguió trabajando para Mediaset hasta 2018, cuando fichó por Atresmedia para colaborar y trabajar en distintas producciones de La Sexta.

Un programa informativo de RTVE externalizado

El fichaje de Jesús Cintora en TVE habría sido iniciativa del director de información y actualidad de la corporación, Enric Hernández, exdirector de El Periódico colocado por el Gobierno (entonces en funciones) de Sánchez antes de las elecciones de noviembre de 2019. Desde su llegada a RTVE, Hernández ha protagonizado un sinfín de polémicas internas y externas por sus cambios de calado en la programación.

Otro asunto que caracteriza a Hernández, según han trasladado a este periódico fuentes de la casa durante los últimos meses, es su afán por externalizar cuanto programa se pueda externalizar. Las cosas claras, el informativo de Cintora que se prevé que intentará competir con Al Rojo Vivo de La Sexta, no sería una excepción a esta "regla".

A finales de septiembre, cuando su programa no había sido aún confirmado por la corporación, El Mundo informó de que Lacoproductora, empresa de José Miguel Contreras (uno de los fundadores de La Sexta), compartirá labores de producción con TVE, cubriendo servicios como la composición de la redacción y los decorados del plató.

La plataforma RTVE Sin Personal, crítica de las externalizaciones, ha lanzado una campaña de difusión para denunciar esta situación, recordando que la Ley de RTVE establece que el ente "no podrá ceder a terceros la producción y edición de los programas informativos".

El nuevo aporte desde los PGE a @rtve debe destinarse a reforzar nuestros medios técnicos y humanos, no enriquecer productoras y empresas ajenas que, sin transparencia ni control, no garantizan calidad ni los pretendidos resultados de audiencia #PorUnaRTVEtransparente #BastaYa pic.twitter.com/bQMvI1OaR3 — RTVESinPersonal y SinProducciónPropia Interna (@rtvesinpersonal) November 3, 2020

El consejo de informativos también ha enviado un comunicado, recogido por eldiario.es, acusando a RTVE de no abrir "ningún proceso público y transparente de carácter interno para recabar personal para este programa". El consejo criticó que Hernández se justificara diciendo que no había personal "suficiente" para el programa e insistió en que "no vemos totalmente justificada la contratación de una productora privada".

Además de recordar el consejo de informativos que RTVE dispone de "la mayor redacción de informativos del país", los sindicatos UGT y SI pidieron una reunión a Hernández para que explique esta situación. Y la central CGT se sumó a la campaña de difusión en las redes sociales con el mensaje "fuera comisarios políticos" de RTVE.

La Plataforma de Contratación del Sector Público muestra al menos dos contratos de RTVE para la realización de Las cosas claras, cuyo nombre original era Pase lo que pase y así fue recogido en estos documentos. En torno a 45.000 euros se ha dejado el ente en estos contratos con las empresas Elenco Audiovisión y Citylight para pantallas LED y luces para el estudio.

Estos dos contratos son por dos meses y en la documentación se señala que el programa se estrenará el lunes 16 de noviembre. La corta duración de los contratos puede interpretarse como un periodo de gracia a Cintora, dado el antecedente reciente de que RTVE en octubre canceló el programa La primera pregunta después de tan solo tres emisiones.