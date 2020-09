RTVE y sindicatos abren un nuevo frente por el teletrabajo

21 de septiembre de 2020 (19:18 CET)

La regulación del teletrabajo es el nuevo frente de batalla entre la dirección de Radio Televisión Española y algunos de los sindicatos de la corporación. CCOO ha denunciado ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social que el ente ha impulsado acuerdos de teletrabajo no negociados con la central, y USO ha aconsejado a los empleados no firmar documentos antes de que se apruebe la ley de teletrabajo que impulsa el Gobierno de Pedro Sánchez.

En un comunicado difundido este lunes, CCOO ha declarado que el contrato unilateral de teletrabajo que promovió la dirección ha dejado en evidencia "la deficiente concepción" de "los derechos de negociación colectiva" que tienen la administradora provisional única, Rosa María Mateo, y el director general corporativo, Federico Montero. "La empresa pretendió, al margen de los sindicatos, un acuerdo individual con cada trabajador", ha explicado la central.

El departamento de comunicación de RTVE ha confirmado que impulsó un acuerdo de teletrabajo y que se retractó tras conocer el contenido de la ley de teletrabajo que el Ejecutivo prevé aprobar en el consejo de ministros de este martes. En un mensaje enviado a la plantilla el pasado viernes, al que ha tenido acceso Economía Digital, la empresa comunicó esta decisión a los trabajadores tras reunirse el jueves con los representantes sindicales.

Aconsejamos no firmar ningún documento que pueda perjudicar las condiciones laborales de los trabajadores que quieran trabajar a distancia. Ahora que se está negociando la ley es un riesgo comprometerse contractualmente sin saber las condiciones que esta ley puede imponer. — USO RTVE (@usortve) September 15, 2020

No obstante, CCOO asegura que RTVE "pretende un nuevo modelo de empresa y quiere hacerlo sin considerar a los sindicatos", y advierte de que "no lo permitiremos". "En seis meses la empresa se ha mostrado poco eficaz a la hora de establecer las condiciones del teletrabajo. Tanto es así que parece dar por bueno que lo que se ha venido haciendo (trabajadores realizando desde su casa la jornada laboral) puede llamarse teletrabajo, lo que no es cierto", añade.

Ante la Inspección de Trabajo, el sindicato denuncia que RTVE ha establecido "unilateralmente" medidas laborales durante la pandemia como la aplicación del trabajo a distancia al 40% de la plantilla, equipos de apoyo para intervenir si fuese necesario y autorización de medidas de conciliación. CCOO afirma que no se le comunicó nada de ello hasta mayo, tras requerir información y recibir aclaraciones genéricas, y que otros datos solicitados no han sido entregados.

Con respecto al acuerdo de teletrabajo que RTVE quería que los trabajadores firmasen este lunes, la central entiende que la dirección ha "infringido" obligaciones como informar a la representación de los trabajadores, formular por escrito los acuerdos y abrir un proceso de negociación colectiva, entre otros. Por ello, pide la apertura de un expediente sancionador.



RTVE rectifica

El sindicato afea a RTVE la imposibilidad de concretar una reunión con la dirección para abordar los asuntos contemplados en la información requerida, y la corporación pública se defiende diciendo que propuso una reunión durante más de una semana, que finalmente se celebró el pasado viernes. Ese día, en un mensaje a los trabajadores, el grupo audiovisual transmitió tranquilidad a la plantilla ante la proximidad de la ley de teletrabajo del Gobierno.

El pasado jueves 17 de septiembre, "la dirección de RTVE tuvo conocimiento de un nuevo borrador del futuro Real Decreto Ley sobre trabajo a distancia", rezaba el mensaje. La ley, según lo avanzado, permitirá mantener el régimen de teletrabajo "mientras la situación excepcional continúe", por lo tanto la corporación mantendrá el formato actual de organización sin que sea necesario suscribir un nuevo contrato para establecer las condiciones.

"A la vista de esta nueva redacción y anticipando que sea la que finalmente se apruebe, RTVE ha decidido no exigir la novación contractual para poder mantener la situación de teletrabajo", ha explicado la empresa. No obstante, desde ya ofrece a los trabajadores que quieran seguir teletrabajando cuando la excepcionalidad llegue a su fin contratos novatorios para conseguirlo.

En efecto, el pasado viernes el Gobierno y los sindicatos cerraron un acuerdo para regular el teletrabajo en la administración pública, que no podrá abarcar el 100% de la jornada laboral, según publicó la web de RTVE. El borrador citado fija los mismos derechos y obligaciones a los trabajadores en régimen a distancia que a los de modalidad presencial, y compromete a la administración a proporcionar y mantener los medios técnicos que necesiten los funcionarios.