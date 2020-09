24 de septiembre de 2020 (09:08 CET)

Pedro Sánchez pone encima de la mesa el indulto a los presos independentistas con dos de cada tres españoles en contra. Así lo muestra una encuentra realizada por el Instituto DYM para Henneo, que determina que un 67% de la sociedad no es partidaria de conceder la libertad anticipada a los promulgadores del procès. Este sondeo se realizó entre el 16 y el 20 de septiembre con más de mil entrevistas.

El motivo por el que el Gobierno toma esta decisión en este contexto político parece claro: la búsqueda del apoyo de ERC para amarrar los presupuestos e intentar dejar el mayor número de puertas abiertas. Sin embargo, según esta encuesta, el 63,6% de los votantes del PSOE rechaza la salida de la cárcel anticipada de Oriol Junqueras, Carme Forcadell, Dolors Bassa, Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull, Joaquim Forn, Jordi Cuixart y Jordi Sànchez.

No sorprende que la gran mayoría, más del 90% de los encuestados que votaron al PP, Vox o Ciudadanos, también mostraron su descontento con el anuncio del Ministerio de Justicia, mientras que los depositaron la papeleta de Unidas Podemos son partidarios de este indulto de forma mayoritaria, con un 47,8%.

Sin embargo, el escenario cambia en Cataluña, donde el 60,7% de las personas entrevistadas en la región está a favor de reducir las penas de los líderes soberanistas.

Sánchez acepta los indultos para salvar la legislatura

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, anunció este miércoles, durante una interpelación de la portavoz de JxCat en el Congreso, Laura Borràs, que la próxima semana empezará el estudio de las peticiones de indulto para los condenados por el procés.

Para calmar los ánimos, la vicepresidenta Carmen Calvo subrayó que "lo que no puede hacer el Gobierno es no tramitar lo que está obligado a tramitar". En declaraciones a Economía Digital, un destacado diputado del grupo socialista justifica las palabras de la vicepresidenta: No se puede no tramitar. El Gobierno está obligado a hacerlo porque, si no, puede ser incluso prevaricación”, indica.

“Otra cosa es -continúa- el gesto de comunicarlo en el Congreso. Esto responde a un contexto político, a que estamos negociando los presupuestos e intentando tener abiertas el mayor número de puertas”. “Y responde a una manera de hacer política, es decir, a anunciar los trámites del indulto con transparencia en lugar de que nos encontremos una información que dé a entender que estamos actuando de tapadillo", concluye.