10 de diciembre de 2020 (19:47 CET)

La UE consigue llegar a un acuerdo con Hungría y Polonia para desbloquear los Fondos de Recuperación. Los dos países euroescpéticos han levantado su veto al presupuesto comunitario y al dinero para socorrer a los estados más dañados por la Covid-19.

En total, se han desbloqueado 1,8 billones de euros en ayudas para los próximos años. El presidente del Consejo europeo, Charles Michel, ha celebrado el acuerdo con un mensaje que ha compartido en Twitter: "Ahora podemos empezar a aplicarlo y a reconstruir nuestras economías".

Los líderes europeos han avalado el documento que Hungría y Polonia había pactado con Alemania –país que ocupa la presidencia de la UE– y que da garantías a los dos países de que el nuevo sistema para condicionar el desembolso de ayudas europeas al respeto del Estado de derecho no se utilizará para presionarles en otros campos, como la política migratoria.

Deal on the #MFF and Recovery Package #NGEU



Now we can start with the implementation and build back our economies.



Our landmark recovery package will drive forward our green & digital transitions. #EUCO