Una nueva PCR diagnostica el coronavirus en 40 minutos

17 de noviembre de 2020 (13:32 CET)

El avance de la pandemia hace que los científicos cada vez desarrollen más y mejores pruebas para diagnosticar el coronavirus. La última novedad es una PCR que, en vez de esperar más de dos horas obtener los resultados, los ofrece en tan solo 40 minutos y en el mismo centro sanitario. Se le conoce como Fast point-of-care y ha sido desarrollada por un equipo de científicos españoles de Ascires Sistemas Genómicos.

"En concreto, hemos logrado disminuir el coste de realización de la prueba a la mitad", indica la directora general de Sistemas Genómicos, Mayte Gil, en declaraciones recogidas por El Confidencial. De esta forma, esta prueba indica si la persona da positivo en Covid-19 en una tercera parte del tiempo, lo que también implica una reducción económica.

Los investigadores han logrado mejorar esta prueba diagnóstica optimizando la extracción tradicional del ARN del virus. "A partir de una pequeña muestra biológica del tracto respiratorio, empleamos unos reactivos muy potentes que nos permiten acceder a las moléculas de ARN del virus de una manera mucho más directa", explica el doctor Antoni Matilla, asesor científico en genómica de la Fundación Quaes. Así, la PCR Fast point-of-care es capaz de detectar el SARS-CoV-2 sin necesidad de que la muestra sea transportada a un laboratorio.

Este nuevo test está diseñado especialmente para centros médicos y hospitalarios en los que facilitará el cribado de pacientes donde suele haber una mayor saturación como es en Urgencias. La PCR 'Fast point-of-care' contribuirá a garantizar la seguridad, desde la perspectiva covid, en procesos como ingresos, operaciones o intervenciones vinculadas a cualquier patología médica”, ha explicado Mantilla. “Nuestro objetivo es innovar para contribuir a que la actividad médica asistencial no se detenga durante la pandemia”, ha añadido.

¿PCR o test de antígenos?

Sin embargo, el uso de las PCR tendrá que competir con los test de antígenos que, según un estudio de la Fundación Lucha contra el Sida y las Enfermedades Infecciosas en colaboración con el Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona, ambas pruebas son igual de efectivas. E incluso, este grupo de investigadores se decantan preferiblemente por los test de antígenos ya que son más rápidos y baratos.

El estudio partía de la premisa de que la técnica PCR es tan sensible que detecta positivos no contagiosos, lo que puede no resultar útil. No obstante, demuestra que el test de antígenos es lo preciso para detectar quién podría contagiar y quién no. Por lo tanto, este equipo de científicos apuesta por el uso masivo de los segundos.

