Los científicos apuestan por el uso masivo del test de antígeno frente a la PCR

05 de noviembre de 2020 (09:14 CET)

El avance de la pandemia hace que los científicos cada vez desarrollen mas y mejores pruebas para diagnosticar el coronavirus. Las hay que dan resultados en tan solo cinco minutos, las que te pueden decir a través de una aplicación móvil si eres positivo e incluso las que detectan si tienes el virus por el sonido de tu tos -todavía en desarrollo-. Pero las más comunes y fiables hasta el momento son las famosas PCR, a las que recientemente se han sumado los test de antígenos. Y aunque existían dudas, un nuevo estudio determina que ambas son igual de fiables, e incluso se decantan preferiblemente por la segunda.

Los test de antígenos son más rápidos y baratos. Este método identifica los fragmentos restantes del virus y obtiene su resultado de forma casi inmediata —parecida a un test de embarazo—. Sin embargo, hasta el momento se creía que su sensibilidad y especificidad era muy inferior a las PCR. Un estudio de la Fundación Lucha contra el Sida y las Enfermedades Infecciosas en colaboración con el Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona (Barcelona) ha determinado que esta creencia era falsa.

La sensibilidad de esta prueba diagnóstica tiene una sensibilidad del 91,7% y una especificidad en el 98,9%. La investigación, liderada por el infectólogo Oriol Mitjà, compara los resultados de ambos test en 1.406 muestras de casos sospechosos de Covid-19. En el caso del de antígenos, este sistema identificó el coronavirus en 872 de las 951 con resultado PCR positivo y lo descartó en 450 de las 455 con un resultado PCR negativo.

Mitja apuesta por el uso masivo de test de antígenos

El estudio partía de la premisa de que la técnica PCR es tan sensible que detecta positivos no contagiosos, lo que puede no resultar útil. No obstante, demuestra que el test de antígenos es lo preciso para detectar quién podría contagiar y quién no. Por lo tanto, este equipo de científicos apuesta por el uso masivo de los test de antígenos ya que presenta menos inconvenientes frente a las PCR, que necesitan un laboratorio, más tiempo para conocer los resultados y un mayor coste económico.

Los resultados de esta investigación coinciden con la hipótesis de la investigación Rethinking Covid-19 Test Sensitivity — A Strategy for Containment publicada en la revista científica New England Journal of Medicine en octubre. En ella se hacía un análisis de la validez de las pruebas rápidas como estrategia clave para frenar la propagación del coronavirus y poder controlar la pandemia.

