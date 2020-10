La Unión Europea compra la vacuna de Johnson & Johnson para 200 millones de habitantes

08 de octubre de 2020 (14:36 CET)

La Unión Europea ha llegado a un acuerdo con la farmacéutica Johnson & Johnson para comprar un paquete de dosis de su prototipo de la vacuna que proteja a 200 millones de habitantes contra el coronavirus. Una ficha más en la estrategia del bloque para garantizarse el acceso a varios antígenos distintos.

La Comisión Europea ha anunciado a través de su cuenta oficial de Twitter el acuerdo con la compañía estadounidense, que entrará en vigor cuando los desarrolladores hayan pasado con éxito todas las pruebas de los ensayos clínicos.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha celebrado la firma del contrato cuando el continente se encuentra inmerso en la segunda oleada de casos de la Covid-19. “A medida que el coronavirus se propaga, necesitamos una vacuna y rápido”, ha expresado.

As #coronavirus spreads, we need a vaccine, and fast.



We will sign a contract with Johnson & Johnson to purchase future vaccines for 200 million people.



This will be our 3rd contract. More will follow. Our aim is to secure for people safe & effective vaccines, when available. https://t.co/JYbiefrADk