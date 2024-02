Abascal responde al PP: «Qué pinza ni qué mierda con el PSOE, con el PSOE estáis vosotros»

El líder de Vox, Santiago Abascal, respondió este jueves a las acusaciones del Partido Popular de que su formación está haciendo una «pinza» con el PSOE diciendo que «qué pinza ni qué mierda» con este partido, con los socialistas «estáis vosotros, que votáis todo en Europa, en Madrid, y que cuando gobernáis en Galicia aplicáis las mismas imposiciones lingüísticas».

Así lo indicó Abascal durante la celebración de un mitin en Vigo, en el que estuvo también participaron el candidato de Vox a la Presidencia de la Xunta de Galicia, Álvaro Díaz-Mella, y el vicepresidente de la Comunidad Valenciana, Vicente Barrera, y estuvieron presentes otros miembros de esta formación.

Lamentó haber tenido que soportar estos días una «idea delirante», que es que Vox y el PSOE hacen una «pinza» contra el PP. En este sentido, aseguró que comparte las palabras del presidente de Argentina, Javier Milei, en las que dijo que el socialismo es «una enfermedad del alma». «No sé si quedó corto», añadió.

Para Abascal, el socialismo «como ideología política» es «la ideología más criminal de la historia de la humanidad», ya que lo «único» que ha traído es «muerte, pobreza, guerras, destrucción, envidia y miseria». En España, señaló, se viste «con ropajes democráticos» ha traído «cosas muy malas también».

Ha traído, continuó, «golpes de Estado, a la República con la que se identificaban, robo del oro del Banco de España, una Guerra Civil asesinando al líder de la oposición, terrorismo de Estado, corrupción» y hoy «una alianza con todos los enemigos de la patria, del orden constitucional y de las libertades de todos los españoles».

«Pinza» con el PSOE

En este sentido, quiso saber si el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, «está de acuerdo» con lo que dijo del socialismo, ya que cada vez que tiene la oportunidad sale a decir que el PSOE es «un gran partido». «No, el PSOE es una calamidad, es una catástrofe y es un drama para España», arguyó el líder de Vox.

Según Abascal, Feijóo lo que piensa del PSOE es que es un partido «que podía votar» y de hecho le votó en 1982, su «primer recuerdo político» es «votar a Felipe González». Sin embargo, cuando el líder del PP hacía eso, él iba «de la mano de su padre a escuchar mítines de don Manuel Fraga Iribarne de Alianza Popular», antes de que le diera la «ventolera lingüística y cubana».

Entonces, quiso saber «quién hace la pinza con el PSOE». Además, matizó que estar contra el PSOE, como está Vox, «no es callar los errores del PP». «No nos podemos callar ante la estafa permanente de Feijóo y del PP, y es una estafa autoproclamarse líder de la oposición y hacer una oposición falsaria a media», añadió.

«La pinza con el socialismo es la del PP, y es una pinza contra la sociedad española, contra la libertad, contra los agricultores, pescadores, trabajadores de la industria, transportistas, jóvenes que tienen que irse de Galicia. Ya está bien», apuntó Abascal, quien añadió un «ya me he cabreado», aunque al inicio del mitin dijo que trataría de no hacerlo.

Argumento «falaz»

El argumentario del PP, según Abascal, es «tan falaz» que tiene que hacer «todo tipo de piruetas» y va «aprendido del PSOE». El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tiene «a Page» y el PP «también tiene a su Page, que está hoy en Vigo, que es la señora Ayuso», que sale en las televisiones «a confundir».

Cambiando de tema, Abascal aprovechó para recordar el «asesinato» de dos guardias civiles en Barbate, Cádiz, arrollados por una ‘narcolancha’. En este sentido, criticó el «abandono de las instituciones» que «viene de lejos». Denunció «la falta de reconocimiento» a la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Al respecto, puso en valor que la fiscal antidroga «se ha sumado a la petición de Vox» formulada en el Congreso de los Diputados estos días de «incorporar al Ejército y a la Armada en la lucha contra el narco».