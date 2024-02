Abascal afirma que hay diputados del PP incómodos con eliminar la palabra ‘disminuidos’ de la Constitución

El líder de Vox, Santiago Abascal, afirma no tener «ninguna duda» de que hay diputados del Partido Popular «muy incómodos y muy molestos» con la reforma del artículo 49 de la Constitución que el resto de formaciones políticas han aprobado para eliminar la discriminación semántica hacia las personas con discapacidad, «tanto con el fondo como con la forma», especialmente «con el fondo de la misma».

Así lo indicó Abascal en una entrevista en Servimedia en Santiago de Compostela durante la campaña de las elecciones gallegas, al hacer alusión a la reforma presentada por el PP y el PSOE para reformar el artículo 49 de la Carta Magna y cambiar así el término ‘disminuidos’ por el de ‘personas con discapacidad’ que fue aprobada por todos los partidos políticos excepto Vox, que votó en contra.

El máximo dirigente de Vox explicó a Servimedia que están de acuerdo con este cambio de terminología, pero no con que la reforma especifique que se dará especial atención a las mujeres y menores con discapacidad. Por ello, pidieron que se celebrase un referéndum vinculante para que los españoles decidieran si estaban de acuerdo con esta reforma o no, algo que Vox no puede promover en solitario por no tener parlamentarios suficientes.

Lo registraron solo los 33 diputados de Vox en esta Cámara, pero necesitaban el apoyo de otros dos para que saliera adelante, motivo por el cual hizo un llamamiento al PP y a miembros del Grupo Mixto para secundar esa idea. A pocos días de que se cierre el plazo, Abascal valora como un «clarísimo prietas las filas» de los populares no haber logrado apoyos para la consulta ciudadana.

En la entrevista, Abascal incidió en que a Vox le parecía «bien» el cambio de denominación pero «mal» que «se consagre la desigualdad entre hombres y mujeres con discapacidad en el texto constitucional», así como «dar un balón de oxígeno a Pedro Sánchez en un momento en el que está atacando la Constitución».

«No era el momento»

Según Abascal, «no era el momento de hacer esta reforma, no había una urgencia, podía esperar un poco más». En concreto, el líder de Vox apuntó que «no era el momento de decir que se podía reformar la Constitución junto a este Gobierno» que está «atacando» la Carta Magna «con socios golpistas».

A su juicio, el PP no puede ir a Europa a decir que en España «hay un problema con un golpe a la Constitución», pero luego este mismo partido «va de la mano» con el PSOE y con Pedro Sánchez «en la reforma» de la misma. «Es una contradicción totalmente insalvable de la que nosotros no podíamos participar», agregó.

Hablando de la forma en la que se hizo esta reforma, Abascal señaló que a los españoles «no se les puede hurtar la posibilidad de decidir sobre una reforma de la Constitución», por ello Vox presentó una iniciativa parlamentaria para que se realizara un referéndum vinculante al respecto, aunque le faltaban dos diputados.

En este sentido, lamentó que «ninguno de esos que son los versos sueltos» del PP ha movido «un dedo» para decir «que sí», que los españoles «tienen derecho a hablar» y que los políticos no pueden «decidirlo todo». «Al menos los españoles sabrán que nosotros queríamos darles la voz en esto y en otras muchas cosas», apuntó.

Voto en contra

Preguntado sobre si cree que los españoles han entendido el no de Vox a esta reforma, Abascal comentó que «la verdad es que sí» y que lo que «mucha gente no entendió» fue que en primera instancia su partido apostase por la abstención, algo que fue «un gesto» con las organizaciones de la discapacidad.

Esta abstención que el partido anunció en un primer momento que iba a tomar respecto a la reforma, prosiguió, fue «curiosamente» lo que «mucha gente no comprendió», en cambio el no fue «mucho más comprendido por el conjunto» de los simpatizantes y votantes de esta formación.