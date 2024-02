Albares señala a Putin por la muerte de Navalni

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, afirmó este lunes que «la lucha por la libertad y la democracia en Rusia es también la del Gobierno de España y la del pueblo español», y que así lo transmitirá a la viuda del líder opositor ruso fallecido Alexéi Navalni.

En declaraciones a los medios de comunicación a su llegada al Consejo de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, en Bruselas, José Manuel Albares señaló que los ministros de la UE mantendrán un encuentro con Yulia Navalnaya, la viuda del opositor ruso Alexéi Navalni.

«Todavía con la emoción y sobrecogidos por el anuncio de su muerte, una muerte totalmente injustificada y que no tenía que haberse producido, y cuyo responsable último es evidentemente quien le puso injustamente en prisión por motivos políticos», dijo aludiendo a Vladimir Putin.

A la viuda del opositor ruso «le voy a transmitir en nombre del Gobierno de España que esa lucha por la libertad y la democracia en Rusia es también la del Gobierno de España y la del pueblo español», subrayó Albares.

Asimismo, avanzó que analizarán con el titular de Exteriores ucraniano, Dmytro Kuleba, la situación en el país: «Estamos a muy pocos días de un trágico aniversario de la agresión rusa a Ucrania, una agresión que no cesa, pero tampoco va a cesar y así se lo voy a trasladar a Dmytro Kuleba, nuestro apoyo tanto tiempo como sea necesario», sostuvo.

Asociación con Israel

Por otra parte, hace una semana el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el primer ministro de Irlanda, Leo Varadkar, dirigieron una carta a la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, para que estudie si Israel está vulnerando los derechos humanos en Gaza y que, en su caso, plantee sanciones a partir del acuerdo de asociación que existe con los países comunitarios.

A este respecto, Albares dijo que hará «una petición muy concreta al Alto Representante para que impulse lo que ha reflejado la carta del presidente del Gobierno y el primer ministro de Irlanda, y se lleve a cabo esa evaluación basándonos en el acuerdo de asociación entre Israel y la Unión Europea».

«El objetivo de esa carta no es otro que la protección de los civiles palestinos en la Franja de Gaza, que contribuir a que ese alto el fuego permanente sea una realidad, que también se pueda dar la liberación inmediata de los rehenes y para evitar que sigan sumándose muertos civiles palestinos a esos 30.000 muertos que ya desgraciadamente nunca más podremos recuperar», explicó.

Sanciones a los colonos

«Voy a seguir impulsando y solicitando que, de una vez por todas, se apliquen las sanciones que llevan ya varios consejos de Asuntos Exteriores rondando la mesa, si me permiten la expresión coloquial, a los colonos violentos» israelíes, avanzó.

«De no producirse un acuerdo desde luego España va a avanzar individualmente en esas sanciones a los colonos violentos», apostilló.

Y finalmente, señaló el ministro, se abordará la situación en el Sahel: «Desde luego lo que voy a pedir es que Europa no puede desengancharse de la zona del Sahel, a pesar de las enormes dificultades de todo tipo, en primer lugar, las políticas que desde luego no niego y no desconozco, pero sería un tremendo error y así lo voy a decir hoy a lo largo de la reunión», remarcó.

«Sería un tremendo error que la Unión Europea se desenganche de una zona que es vital para Europa y vital para la seguridad de Europa, para la canalización de los flujos migratorios irregulares y también para la estabilidad y el desarrollo de todo África subsahariana», concluyó.