Alegría carga contra Feijóo: «Ha mentido a todos los españoles y, especialmente, a sus votantes y simpatizantes»

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes y portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, afirmó este lunes en el marco del Fórum Europa que el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, «ha mentido a todos los españoles y, especialmente, a sus votantes y a sus simpatizantes» sobre la amnistía y las negociaciones con Junts.

En declaraciones a los medios de comunicación antes de asistir al encuentro informativo organizado por Nueva Economía Fórum en Madrid con la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, Pilar Alegría declaró que «el señor Feijóo y el Partido Popular hicieron una campaña electoral basada en la mentira, una investidura basada en la mentira y una oposición basada en la mentira», aludiendo a la última información conocida sobre las negociaciones del PP con Junts.

«El Partido Popular y el señor Feijóo ha mentido a todos los españoles y, especialmente, a sus votantes y a sus simpatizantes, los cuales han participado en numerosas manifestaciones y, desde luego, no me puedo hacer yo la idea de la indignación que tienen que sentir hoy viéndose engañados de esta manera», subrayó.

Alegría señaló que «estas declaraciones que hemos conocido por parte del Partido Popular surgen después de una carta del señor Puigdemont que termina diciendo que todo se sabrá, con lo cual la primera pregunta que nos tenemos que hacer es qué más nos está ocultando. Exigimos aclaraciones y transparencia y que nos diga que pactaron, qué pactó el Partido Popular con Junts», recalcó.

Apuesta por la convivencia

«Llevamos meses y meses sufriendo insultos y calumnias por parte del Partido Popular por la apuesta que lleva haciendo este Gobierno desde el primer momento, apostando por esa política del reencuentro y la convivencia en Cataluña, y ahora sabemos que el Partido Popular quiere aprobar los indultos. El problema que tiene el Partido Popular es que no puede, y no puede no por el señor Puigdemont, sino por Vox», consideró.

«Y ya el colmo de la indignidad, si me permiten, es que hemos tenido que escuchar también como el Partido Popular entiende que la causa independentismo no es terrorismo. Eso sí, lleva semanas instrumentalizándolo y protagonizando quizá uno de los episodios más indignantes que se ha conocido», enfatizó.

«Lo único que les puedo decir es que el señor Feijóo y el Partido Popular carecen de toda la credibilidad y probablemente les queden sólo la hipocresía y la mentira», apostilló.